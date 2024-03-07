07 марта 2024

В РФ распространили госрегулирование цен на все типы боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба,  stock
Правительство берет под контроль ценовую политику на боеприпасы Фото:

Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа. На эти изделия теперь распространиться государственное регулирование цен. Соответствующее распоряжение размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 июня 2013 года №976-р… следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: «34. Управляемые и неуправляемые бомбы»; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: «38.3. Боеприпасы всех типов», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее государство регулировало цены только на управляемые бомбы. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в конце февраля 2024 года дал поручение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому контролировать рост цен в сфере гособоронзаказа. По его словам, необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто необоснованно завышает цены.

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Правительство России распорядилось внести неуправляемые бомбы и боеприпасы всех типов в перечень продукции гособоронзаказа. На эти изделия теперь распространиться государственное регулирование цен. Соответствующее распоряжение размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Внести в перечень продукции по государственному оборонному заказу, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 июня 2013 года №976-р… следующие изменения: а) пункт 34 изложить в следующей редакции: «34. Управляемые и неуправляемые бомбы»; б) раздел I дополнить пунктом 38.3 следующего содержания: «38.3. Боеприпасы всех типов», — говорится в тексте распоряжения. Ранее государство регулировало цены только на управляемые бомбы. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в конце февраля 2024 года дал поручение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому контролировать рост цен в сфере гособоронзаказа. По его словам, необходимо устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг или тех, кто необоснованно завышает цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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