Карта боевых действий на Украине 9 марта: над Россией сбито почти 50 беспилотников за ночь

Минобороны РФ сообщило об отражении 47 атак беспилотников ВСУ

09 марта 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила десятки беспилотников над РФ за ночь Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России сообщило об отражении атак 47 беспилотников в ночь на 9 марта. Также российские войска отразили восемь атак ВСУ на авдеевском направлении. Карта и ход спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения карты СВО Инфографика URA.RU Атака беспилотников на территории РФ Противовоздушная оборона РФ в ночь на 9 марта перехватила и уничтожила 47 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, один дрон был сбит в Белгородской области, два в Курской, три в Волгоградской и 41 в Ростовской. Авдеевское направление Группировка войск «Центр» за сутки отразила восемь контратак ВСУ близ пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Дзержинское. Потери украинской армии составили до 400 бойцов. Южнодонецкое направление Бойцы группировки «Восток» отразили две атаки ВСУ. Также российские военные не дали украинским подразделениям провести усиление в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного. Северодонецкое направление Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Все цели были успешно поражены, передает Минобороны РФ. Купянское направление «Западная» группировка войск с помощью расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» сорвали ротацию украинских подразделений. В результате удара были уничтожены скопление живой силы ВСУ и легкобронированная техника. Сватово-Кременное направление Продолжаются бои в районе Синьковки и Табаевки. Также российские бойцы атакуют позиции ВСУ у Тернов. Артемовское направление Российские войска продвинулись в районе Богдановки. Также армия РФ продолжает наступать в селе Красном (Ивановском). Запорожское направление За Работино и у Вербового продолжаются боестолкновения. По данным канала Readovka, ВСУ продолжают стягивать свои резервы на этом участке фронта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобороны России сообщило об отражении атак 47 беспилотников в ночь на 9 марта. Также российские войска отразили восемь атак ВСУ на авдеевском направлении. Карта и ход спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Противовоздушная оборона РФ в ночь на 9 марта перехватила и уничтожила 47 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, один дрон был сбит в Белгородской области, два в Курской, три в Волгоградской и 41 в Ростовской. Группировка войск «Центр» за сутки отразила восемь контратак ВСУ близ пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Дзержинское. Потери украинской армии составили до 400 бойцов. Бойцы группировки «Восток» отразили две атаки ВСУ. Также российские военные не дали украинским подразделениям провести усиление в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Все цели были успешно поражены, передает Минобороны РФ. «Западная» группировка войск с помощью расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» сорвали ротацию украинских подразделений. В результате удара были уничтожены скопление живой силы ВСУ и легкобронированная техника. Продолжаются бои в районе Синьковки и Табаевки. Также российские бойцы атакуют позиции ВСУ у Тернов. Российские войска продвинулись в районе Богдановки. Также армия РФ продолжает наступать в селе Красном (Ивановском). За Работино и у Вербового продолжаются боестолкновения. По данным канала Readovka, ВСУ продолжают стягивать свои резервы на этом участке фронта.