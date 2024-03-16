В последний день выборов президента на избирательных участках Свердловской области начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Во многом такая активность обусловлена сложившимися традициями — многие, особенно люди старшего поколения, привыкли голосовать именно в воскресенье, ранее объяснял URA.RU политолог Алексей Швайгерт.
«В воскресенье будет серьезный приток избирателей — придут те, кто традиционно голосует именно в этот день. Такая практика сложилась за последние десятки лет», — анонсировал в беседе с агентством Швайгерт.
Сегодня проходит последний день выборов, участки закроются в 20:00 часов. К 10 часам 17 марта явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 57,59%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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