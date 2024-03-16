16 марта 2024

Свердловчане выстраиваются в очереди на избирательных участках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2024. Екатеринбург, уик, избирательный участок, голосование, избиратели, выборы 2024
Многие пришли проголосовать в последний день выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В последний день выборов президента на избирательных участках Свердловской области начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Во многом такая активность обусловлена сложившимися традициями — многие, особенно люди старшего поколения, привыкли голосовать именно в воскресенье, ранее объяснял URA.RU политолог Алексей Швайгерт.

«В воскресенье будет серьезный приток избирателей — придут те, кто традиционно голосует именно в этот день. Такая практика сложилась за последние десятки лет», — анонсировал в беседе с агентством Швайгерт.

Сегодня проходит последний день выборов, участки закроются в 20:00 часов. К 10 часам 17 марта явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 57,59%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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В последний день выборов президента на избирательных участках Свердловской области начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Во многом такая активность обусловлена сложившимися традициями — многие, особенно люди старшего поколения, привыкли голосовать именно в воскресенье, ранее объяснял URA.RU политолог Алексей Швайгерт. «В воскресенье будет серьезный приток избирателей — придут те, кто традиционно голосует именно в этот день. Такая практика сложилась за последние десятки лет», — анонсировал в беседе с агентством Швайгерт. Сегодня проходит последний день выборов, участки закроются в 20:00 часов. К 10 часам 17 марта явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 57,59%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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