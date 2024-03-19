ФАС объявила о приоритетном подключении к газу для участников СВО и их семей

Для участников СВО и их семей устанавливается приоритет в подключении к газу. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС)
«Мособлгаз», «СВГК» и все 66 дочерних компаний «Газпром межрегионгаз» установили приоритет подключения к газу для участников СВО и их семей», — говорится в сообщении федеральной службы. Там добавили, что ранее ФАС разработала рекомендации по ускоренному техприсоединению граждан и сократила сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по подключению.
В настоящее время компании приняли соответствующие документы и работают с региональными органами власти для составления списка льготных категорий граждан. В дополнение к этому, ФАС России разработала документы о включении садовых товариществ в процесс подключения к газу в рамках бесплатной догазификации, заключили федеральной службе.
Для участников СВО и их семей устанавливается приоритет в подключении к газу. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Мособлгаз», «СВГК» и все 66 дочерних компаний «Газпром межрегионгаз» установили приоритет подключения к газу для участников СВО и их семей», — говорится в сообщении федеральной службы. Там добавили, что ранее ФАС разработала рекомендации по ускоренному техприсоединению граждан и сократила сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по подключению. В настоящее время компании приняли соответствующие документы и работают с региональными органами власти для составления списка льготных категорий граждан. В дополнение к этому, ФАС России разработала документы о включении садовых товариществ в процесс подключения к газу в рамках бесплатной догазификации, заключили федеральной службе.