ФАС объявила о приоритетном подключении к газу для участников СВО и их семей

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Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, газ, газификация, газовики, домашний газ
Для участников СВО установлено приоритетное подключение к газу, заявили в ФАС России Фото:

Для участников СВО и их семей устанавливается приоритет в подключении к газу. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС)

«Мособлгаз», «СВГК» и все 66 дочерних компаний «Газпром межрегионгаз» установили приоритет подключения к газу для участников СВО и их семей», — говорится в сообщении федеральной службы. Там добавили, что ранее ФАС разработала рекомендации по ускоренному техприсоединению граждан и сократила сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по подключению.

В настоящее время компании приняли соответствующие документы и работают с региональными органами власти для составления списка льготных категорий граждан. В дополнение к этому, ФАС России разработала документы о включении садовых товариществ в процесс подключения к газу в рамках бесплатной догазификации, заключили федеральной службе.

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Для участников СВО и их семей устанавливается приоритет в подключении к газу. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Мособлгаз», «СВГК» и все 66 дочерних компаний «Газпром межрегионгаз» установили приоритет подключения к газу для участников СВО и их семей», — говорится в сообщении федеральной службы. Там добавили, что ранее ФАС разработала рекомендации по ускоренному техприсоединению граждан и сократила сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по подключению. В настоящее время компании приняли соответствующие документы и работают с региональными органами власти для составления списка льготных категорий граждан. В дополнение к этому, ФАС России разработала документы о включении садовых товариществ в процесс подключения к газу в рамках бесплатной догазификации, заключили федеральной службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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