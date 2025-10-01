Власти Мюнхена закрыли школу имени Тони Пфюльфа после серии взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мюнхене из-за серии взрывов закрыли школу
В Мюнхене из-за серии взрывов закрыли школу Фото:

Власти Мюнхена приняли решение о временном закрытии школы имени Тони Пфюльфа на фоне серии взрывов, которые произошли утром в районе Лерхенау. Об этом сообщили в полиции Мюнхена.

«Школа имени Тони Пфюльфа останется закрытой на время операции», — сообщили представители правопорядка в соцсети Х. В районе Лерхенау продолжаетася масштабная операция с участием полиции и пожарных служб.

В настоящее время квартал вокруг улицы, где произошли взрывы, полностью перекрыт. Представители полиции обратились к жителям Мюнхена с просьбой не приближаться к району Лерхенау и соблюдать указания сотрудников на местах.

Ранее в северном районе Мюнхена были зафиксированы несколько взрывов, а также звуки стрельбы. После сотрудники полиции обнаружили на месте инцидента тело с огнестрельными ранениями.

По данным Bild, мужчина, как предполагается, разместил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и покончил с собой. Как сообщили в Полиции, в настоящее время угрозы для жителей Мюнхена нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Мюнхена приняли решение о временном закрытии школы имени Тони Пфюльфа на фоне серии взрывов, которые произошли утром в районе Лерхенау. Об этом сообщили в полиции Мюнхена. «Школа имени Тони Пфюльфа останется закрытой на время операции», — сообщили представители правопорядка в соцсети Х. В районе Лерхенау продолжаетася масштабная операция с участием полиции и пожарных служб. В настоящее время квартал вокруг улицы, где произошли взрывы, полностью перекрыт. Представители полиции обратились к жителям Мюнхена с просьбой не приближаться к району Лерхенау и соблюдать указания сотрудников на местах. Ранее в северном районе Мюнхена были зафиксированы несколько взрывов, а также звуки стрельбы. После сотрудники полиции обнаружили на месте инцидента тело с огнестрельными ранениями. По данным Bild, мужчина, как предполагается, разместил взрывное устройство в доме своих родителей, после чего поджег здание и покончил с собой. Как сообщили в Полиции, в настоящее время угрозы для жителей Мюнхена нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...