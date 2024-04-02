В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП, у иномарки снесло крышу. Видео

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
На месте аварии работают инспекторы Фото:

В Екатеринбурге днем 2 апреля на Кольцовском тракте произошла авария Kia Rio с машиной ГАЗ. У иномарки снесло крышу, а 56-летний водитель с травмой госпитализирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД.

«Водитель автомашины Kia, двигаясь по Кольцовскому тракту, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящую с правой стороны проезжей части грузовую автомашину ГАЗ. В результате ДТП водитель иномарки с предварительным диагнозом — ушиб грудной клетки с места ДТП был доставлен в лечебное учреждение», — сказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть бдительными. «А также неукоснительно соблюдать ПДД», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге днем 2 апреля на Кольцовском тракте произошла авария Kia Rio с машиной ГАЗ. У иномарки снесло крышу, а 56-летний водитель с травмой госпитализирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД. «Водитель автомашины Kia, двигаясь по Кольцовскому тракту, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящую с правой стороны проезжей части грузовую автомашину ГАЗ. В результате ДТП водитель иномарки с предварительным диагнозом — ушиб грудной клетки с места ДТП был доставлен в лечебное учреждение», — сказали в ведомстве. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть бдительными. «А также неукоснительно соблюдать ПДД», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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