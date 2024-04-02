В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП, у иномарки снесло крышу. Видео

02 апреля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают инспекторы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге днем 2 апреля на Кольцовском тракте произошла авария Kia Rio с машиной ГАЗ. У иномарки снесло крышу, а 56-летний водитель с травмой госпитализирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД. «Водитель автомашины Kia, двигаясь по Кольцовскому тракту, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящую с правой стороны проезжей части грузовую автомашину ГАЗ. В результате ДТП водитель иномарки с предварительным диагнозом — ушиб грудной клетки с места ДТП был доставлен в лечебное учреждение», — сказали в ведомстве. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть бдительными. «А также неукоснительно соблюдать ПДД», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 2 апреля на Кольцовском тракте произошла авария Kia Rio с машиной ГАЗ. У иномарки снесло крышу, а 56-летний водитель с травмой госпитализирован. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД. «Водитель автомашины Kia, двигаясь по Кольцовскому тракту, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящую с правой стороны проезжей части грузовую автомашину ГАЗ. В результате ДТП водитель иномарки с предварительным диагнозом — ушиб грудной клетки с места ДТП был доставлен в лечебное учреждение», — сказали в ведомстве. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов быть бдительными. «А также неукоснительно соблюдать ПДД», — отметили в ведомстве.