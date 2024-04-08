В ГД раскрыли главную ошибку Запада в деле о теракте в «Крокусе»

Депутат Соболев: Запад будет отрицать причастность Украины к теракту

08 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

По словам депутата Виктора Соболева, Запад будет отрицать причастность Украины к теракту в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Страны Запада будут специально затягивать расследование и отрицать причастность Украины к теракту в «Крокусе», что является их главной ошибкой в этом деле. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, назвав поведение Запада. «Запад будет вилять, тянуть время, отвлекать внимание своего населения, электората, говорить, что Украина ни при чем, учитывая и последние заявления Макрона. Конечно, западные заказчики делали это через Киев, террористы могли там скрыться. Они не скрылись, их поймали», — передает NEWS.ru слова Соболева. По словам депутата, в этом и есть главный просчет украинской стороны и западных спецслужб. По его словам, к теракту в «Крокусе» причастны западные спецслужбы. Однако, страны Запада и заказчики из Киева рассчитывали, что при задержании террористов ликвидируют, добавил Соболев. Теракт в концерт-холле «Крокус Сити Холл» произошел 22 вечером марта и унес жизни более 140 человек. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать возможную причастность Украины к произошедшей трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Запада будут специально затягивать расследование и отрицать причастность Украины к теракту в «Крокусе», что является их главной ошибкой в этом деле. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, назвав поведение Запада. «Запад будет вилять, тянуть время, отвлекать внимание своего населения, электората, говорить, что Украина ни при чем, учитывая и последние заявления Макрона. Конечно, западные заказчики делали это через Киев, террористы могли там скрыться. Они не скрылись, их поймали», — передает NEWS.ru слова Соболева. По словам депутата, в этом и есть главный просчет украинской стороны и западных спецслужб. По его словам, к теракту в «Крокусе» причастны западные спецслужбы. Однако, страны Запада и заказчики из Киева рассчитывали, что при задержании террористов ликвидируют, добавил Соболев. Теракт в концерт-холле «Крокус Сити Холл» произошел 22 вечером марта и унес жизни более 140 человек. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать возможную причастность Украины к произошедшей трагедии.