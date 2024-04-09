Мэр Котова утвердила среднюю стоимость квадрата жилья во втором квартале 2024 года

Стоимость квадрата в Челябинске с начала года подорожала на 6 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Во втором квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 86 тысяч 795 рублей Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила средний размер стоимости жилья. Во втором квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 86 тысяч 795 рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на второй квартал 2024 года в размере 86 тысяч 795 рублей. Эта цифра нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограмм», — сообщается на сайте.

На данную стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать социальные выплаты на приобретение и строительство домов и квартир. Стоимость квадрата в Челябинске с четвертого квартала 2023 года подорожала на 13 тысяч рублей, тогда она составляла 74 тысячи рублей. С первого квартала 2024 года — на шесть тысяч рублей, тогда рыночная цена квадратного метра жилья в городе составляла 80,5 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Челябинска Наталья Котова утвердила средний размер стоимости жилья. Во втором квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 86 тысяч 795 рублей, сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на второй квартал 2024 года в размере 86 тысяч 795 рублей. Эта цифра нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограмм», — сообщается на сайте. На данную стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать социальные выплаты на приобретение и строительство домов и квартир. Стоимость квадрата в Челябинске с четвертого квартала 2023 года подорожала на 13 тысяч рублей, тогда она составляла 74 тысячи рублей. С первого квартала 2024 года — на шесть тысяч рублей, тогда рыночная цена квадратного метра жилья в городе составляла 80,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...