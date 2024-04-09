Мэр Котова утвердила среднюю стоимость квадрата жилья во втором квартале 2024 года

Стоимость квадрата в Челябинске с начала года подорожала на 6 тысяч рублей

09 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Во втором квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 86 тысяч 795 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова утвердила средний размер стоимости жилья. Во втором квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 86 тысяч 795 рублей, сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на второй квартал 2024 года в размере 86 тысяч 795 рублей. Эта цифра нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограмм», — сообщается на сайте. На данную стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать социальные выплаты на приобретение и строительство домов и квартир. Стоимость квадрата в Челябинске с четвертого квартала 2023 года подорожала на 13 тысяч рублей, тогда она составляла 74 тысячи рублей. С первого квартала 2024 года — на шесть тысяч рублей, тогда рыночная цена квадратного метра жилья в городе составляла 80,5 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила средний размер стоимости жилья. Во втором квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 86 тысяч 795 рублей, сообщается на сайте мэрии. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на второй квартал 2024 года в размере 86 тысяч 795 рублей. Эта цифра нужна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам подпрограмм», — сообщается на сайте. На данную стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать социальные выплаты на приобретение и строительство домов и квартир. Стоимость квадрата в Челябинске с четвертого квартала 2023 года подорожала на 13 тысяч рублей, тогда она составляла 74 тысячи рублей. С первого квартала 2024 года — на шесть тысяч рублей, тогда рыночная цена квадратного метра жилья в городе составляла 80,5 тысяч рублей.