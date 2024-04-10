Армия и оружие Генсек НАТО одобрил удары ВСУ по России 10 апреля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг назвал удары ВСУ самообороной Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина имеет право на удары по территории РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал атаки ВСУ самообороной. «Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО всегда подразумевается территория Украины в границах 1991 года — прим. URA.RU)», — заявил Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом. Слова передает издание Iltalehti. Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун». В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на авдеевском направлении, передает RT. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков неоднократно сообщал, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина имеет право на удары по территории РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал атаки ВСУ самообороной. «Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО всегда подразумевается территория Украины в границах 1991 года — прим. URA.RU)», — заявил Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом. Слова передает издание Iltalehti. Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун». В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на авдеевском направлении, передает RT. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков неоднократно сообщал, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям