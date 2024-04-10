Генсек НАТО одобрил удары ВСУ по России

Украина имеет право на удары по территории РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал атаки ВСУ самообороной.
«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО всегда подразумевается территория Украины в границах 1991 года — прим. URA.RU)», — заявил Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом. Слова передает
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун». В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на авдеевском направлении, передает RT. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков неоднократно сообщал, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.
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