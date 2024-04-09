ВСУ пытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун»: карта СВО 9 апреля

Минобороны: над Черным морем уничтожена ракета «Нептун» ВСУ

09 апреля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Около Севастополя сработала система автоматического уничтожения ракет, сообщил Михаил Развожаев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина ночью запустила ракету «Нептун» в направлении Севастополя. Система автоматического уничтожения сработала штатно, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: инфографика URA.RU Удары по российским территориям ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области. В Минобороны РФ сообщили о четырех сбитых беспилотниках. Также Украина попыталась нанести урон Крыму. В военном ведомстве доложили об уничтоженной ракете «Нептун» над акваторией Черного моря. Развожаев написал в своем telegram-канале , что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Ракета была уничтожена при помощи системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Луганское направление: Россия уничтожила ДРГ Российская армия нанесла удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). По целям отработал ударный вертолет Ка-52. Вместе с ним на боевом вылете были боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. В результате операции ДРГ была уничтожена. Донецкое направление ВС РФ поразили командный пункт Украины около Авдеевки. Для этого использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2», выпущенные из САУ 2С19 «Мста-С». Во время обстрела был уничтожен подземный пункт управления, уточнили в Минобороны. Корректировка огня велась при помощи беспилотников «Орлан-30». Помимо этого, была уничтожена американская БПМ Bradley. Около Угледара уничтожен командный пункт ВСУ. Погиб офицерский состав ВСУ. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. На южнодонецком направлении ВС РФ ударили по скоплениям техники противника. Группировка «Восток» обстреляла цели на расстоянии более 30 километров из реактивных систем залпового огня «Ураган». Российские военные закрепились на восточных окраинах Часова Яра. По словам военкора Андрея Руденко, идут активные бои. Об этом он сообщил в своем telegram-канале . Запорожское направление Был поражен опорный пункт ВСУ около Работино. По нему отработали российские FPV-дроны. Противник потерял не менее восьми военных. Оператор дрона с позывным Ампер добавил, что Россия более активно применяет беспилотники, чем Украина, сообщает ТАСС. Что происходит с Запорожской АЭС Новость по теме Главное о спецоперации к вечеру 8 апреля: МИД России обвинил Украину в ядерном терроре Ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась. Эксперты МАГАТЭ еще оценивают недавний удар ВСУ по куполу станции. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что собирается обсудить обстрелы объекта на Совбезе ООН. Советник директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сказал, что никакой военной цели Украина не преследовала во время атаки по ЗАЭС. По его мнению, Киев пытается «посеять страх и панику, расшатав ситуацию изнутри», передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина ночью запустила ракету «Нептун» в направлении Севастополя. Система автоматического уничтожения сработала штатно, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области. В Минобороны РФ сообщили о четырех сбитых беспилотниках. Также Украина попыталась нанести урон Крыму. В военном ведомстве доложили об уничтоженной ракете «Нептун» над акваторией Черного моря. Развожаев написал в своем telegram-канале, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Ракета была уничтожена при помощи системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. Российская армия нанесла удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). По целям отработал ударный вертолет Ка-52. Вместе с ним на боевом вылете были боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. В результате операции ДРГ была уничтожена. ВС РФ поразили командный пункт Украины около Авдеевки. Для этого использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2», выпущенные из САУ 2С19 «Мста-С». Во время обстрела был уничтожен подземный пункт управления, уточнили в Минобороны. Корректировка огня велась при помощи беспилотников «Орлан-30». Помимо этого, была уничтожена американская БПМ Bradley. Около Угледара уничтожен командный пункт ВСУ. Погиб офицерский состав ВСУ. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. На южнодонецком направлении ВС РФ ударили по скоплениям техники противника. Группировка «Восток» обстреляла цели на расстоянии более 30 километров из реактивных систем залпового огня «Ураган». Российские военные закрепились на восточных окраинах Часова Яра. По словам военкора Андрея Руденко, идут активные бои. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Был поражен опорный пункт ВСУ около Работино. По нему отработали российские FPV-дроны. Противник потерял не менее восьми военных. Оператор дрона с позывным Ампер добавил, что Россия более активно применяет беспилотники, чем Украина, сообщает ТАСС. Ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась. Эксперты МАГАТЭ еще оценивают недавний удар ВСУ по куполу станции. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что собирается обсудить обстрелы объекта на Совбезе ООН. Советник директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сказал, что никакой военной цели Украина не преследовала во время атаки по ЗАЭС. По его мнению, Киев пытается «посеять страх и панику, расшатав ситуацию изнутри», передает Пятый канал.