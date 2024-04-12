Минюст объявил иноагентами журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова

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Заседание областной думы. Курган, депутат, документы, чиновник
Информация появилась на сайте Минюста Фото:
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Иноагенты РФ

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова. Об этом говорится на сайте ведомства.

«И.А. Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях выступал против специальной военной операции на Украине. <…> А.А. Казанцева принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом. Также участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», — говорится на сайте Минюста. Уточняется, что оба проживают за пределами Российской Федерации.

Также в список добавлены Н.А. Кузьмин, И.Б. Филиппов, выступавшие против спецоперации. В реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК», учрежденное иноагентом.

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Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова. Об этом говорится на сайте ведомства. «И.А. Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях выступал против специальной военной операции на Украине. <…> А.А. Казанцева принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом. Также участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», — говорится на сайте Минюста. Уточняется, что оба проживают за пределами Российской Федерации. Также в список добавлены Н.А. Кузьмин, И.Б. Филиппов, выступавшие против спецоперации. В реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК», учрежденное иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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