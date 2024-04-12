Минюст объявил иноагентами журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова. Об этом говорится на сайте ведомства.
«И.А. Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях выступал против специальной военной операции на Украине. <…> А.А. Казанцева принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом. Также участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», — говорится на сайте Минюста. Уточняется, что оба проживают за пределами Российской Федерации.
Также в список добавлены Н.А. Кузьмин, И.Б. Филиппов, выступавшие против спецоперации. В реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК», учрежденное иноагентом.
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Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова. Об этом говорится на сайте ведомства. «И.А. Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях выступал против специальной военной операции на Украине. <…> А.А. Казанцева принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом. Также участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», — говорится на сайте Минюста. Уточняется, что оба проживают за пределами Российской Федерации. Также в список добавлены Н.А. Кузьмин, И.Б. Филиппов, выступавшие против спецоперации. В реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК», учрежденное иноагентом.