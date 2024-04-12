Политика Минюст объявил иноагентами журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова 12 апреля 2024 в 23:03 Размер текста - 17 + Информация появилась на сайте Минюста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова. Об этом говорится на сайте ведомства. «И.А. Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях выступал против специальной военной операции на Украине. <…> А.А. Казанцева принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом. Также участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», — говорится на сайте Минюста. Уточняется, что оба проживают за пределами Российской Федерации. Также в список добавлены Н.А. Кузьмин, И.Б. Филиппов, выступавшие против спецоперации. В реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК», учрежденное иноагентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова. Об этом говорится на сайте ведомства. «И.А. Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях выступал против специальной военной операции на Украине. <…> А.А. Казанцева принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентом. Также участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», — говорится на сайте Минюста. Уточняется, что оба проживают за пределами Российской Федерации. Также в список добавлены Н.А. Кузьмин, И.Б. Филиппов, выступавшие против спецоперации. В реестр иноагентов включено общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК», учрежденное иноагентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям