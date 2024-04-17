Песков раскрыл, как пройдет инаугурация Путина

Песков сообщил, что в сценарии инаугурации президента будут новые детали
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле рассказали, что в инаугурации президента будут новые детали Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В традиционную церемонию инаугурации президента РФ будут внесены «определенные нюансы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос URA.RU.

«В целом, церемония достаточно хорошо прописана. Она стандартная. Поэтому будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», — отметил Песков, добавив, что подробности будут озвучены чуть позже.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. В этот же день правительство РФ сложит полномочия. Накануне, 16 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента.

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В традиционную церемонию инаугурации президента РФ будут внесены «определенные нюансы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос URA.RU. «В целом, церемония достаточно хорошо прописана. Она стандартная. Поэтому будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», — отметил Песков, добавив, что подробности будут озвучены чуть позже. Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. В этот же день правительство РФ сложит полномочия. Накануне, 16 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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