Песков раскрыл, как пройдет инаугурация Путина

Песков сообщил, что в сценарии инаугурации президента будут новые детали

17 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Кремле рассказали, что в инаугурации президента будут новые детали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В традиционную церемонию инаугурации президента РФ будут внесены «определенные нюансы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос URA.RU. «В целом, церемония достаточно хорошо прописана. Она стандартная. Поэтому будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», — отметил Песков, добавив, что подробности будут озвучены чуть позже. Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. В этот же день правительство РФ сложит полномочия. Накануне, 16 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В традиционную церемонию инаугурации президента РФ будут внесены «определенные нюансы». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос URA.RU. «В целом, церемония достаточно хорошо прописана. Она стандартная. Поэтому будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место», — отметил Песков, добавив, что подробности будут озвучены чуть позже. Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. В этот же день правительство РФ сложит полномочия. Накануне, 16 апреля, глава ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента.