Врач назвал неожиданную причину мигрени

Врач Лесков: ароматизаторы в автомобилях вызывают мигрень и отек носа
© Служба новостей «URA.RU»
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Использование ароматизаторов в машине стоит ограничить, чтобы не было мигрени, заявил Лесков Фото:

Автомобильные ароматизаторы могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, вызывая мигрень и отек носа. Это связано с тем, что резкие запахи вызывают у организма защитную реакцию. Об этом заявил врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма», — передает «Газета.Ru» слова Лескова. По его словам, такой запах часто провоцирует мигрень и отек носа, замедляя кровоток в венозном сплетении основания черепа.

Врач добавил, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничить, особенно если водитель часто перевозит пассажиров. Сильные запахи могут вызывать головные боли и другие неприятные симптомы, которые не всегда удается устранить с помощью обезболивающих.

Ранее невролог Татьяна Виноградова сообщила, что вызвать мигрень также могут метеоусловия и парфюм. Кроме того, на это влияет предменструальный синдром и ряд продуктов, передает телеканал 360.

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Автомобильные ароматизаторы могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, вызывая мигрень и отек носа. Это связано с тем, что резкие запахи вызывают у организма защитную реакцию. Об этом заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. «Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма», — передает «Газета.Ru» слова Лескова. По его словам, такой запах часто провоцирует мигрень и отек носа, замедляя кровоток в венозном сплетении основания черепа. Врач добавил, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничить, особенно если водитель часто перевозит пассажиров. Сильные запахи могут вызывать головные боли и другие неприятные симптомы, которые не всегда удается устранить с помощью обезболивающих. Ранее невролог Татьяна Виноградова сообщила, что вызвать мигрень также могут метеоусловия и парфюм. Кроме того, на это влияет предменструальный синдром и ряд продуктов, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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