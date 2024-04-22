Врач назвал неожиданную причину мигрени

Врач Лесков: ароматизаторы в автомобилях вызывают мигрень и отек носа

22 апреля 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Использование ароматизаторов в машине стоит ограничить, чтобы не было мигрени, заявил Лесков Фото: Илья Московец © URA.RU Автомобильные ароматизаторы могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, вызывая мигрень и отек носа. Это связано с тем, что резкие запахи вызывают у организма защитную реакцию. Об этом заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. «Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма», — передает « Газета.Ru» слова Лескова. По его словам, такой запах часто провоцирует мигрень и отек носа, замедляя кровоток в венозном сплетении основания черепа. Врач добавил, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничить, особенно если водитель часто перевозит пассажиров. Сильные запахи могут вызывать головные боли и другие неприятные симптомы, которые не всегда удается устранить с помощью обезболивающих. Ранее невролог Татьяна Виноградова сообщила, что вызвать мигрень также могут метеоусловия и парфюм. Кроме того, на это влияет предменструальный синдром и ряд продуктов, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобильные ароматизаторы могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека, вызывая мигрень и отек носа. Это связано с тем, что резкие запахи вызывают у организма защитную реакцию. Об этом заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. «Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма», — передает «Газета.Ru» слова Лескова. По его словам, такой запах часто провоцирует мигрень и отек носа, замедляя кровоток в венозном сплетении основания черепа. Врач добавил, что использование ароматизаторов в автомобиле следует ограничить, особенно если водитель часто перевозит пассажиров. Сильные запахи могут вызывать головные боли и другие неприятные симптомы, которые не всегда удается устранить с помощью обезболивающих. Ранее невролог Татьяна Виноградова сообщила, что вызвать мигрень также могут метеоусловия и парфюм. Кроме того, на это влияет предменструальный синдром и ряд продуктов, передает телеканал 360.