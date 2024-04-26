В Ростове-на-Дону задержан самбист-украинец, который избивал людей на улице

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
Самбисту Богдану Шеховцеву грозит до семи лет лишения свободы, пишет Shot Фото:

В Ростове-на-Дону задержан самбист-украинец Богдан Шеховцев, который нападал на прохожих. Задержанный снимал нападения на камеру, а затем выкладывал в интернет.

«Задержан Богдан Шеховцев, который нападал на жителей Ростова-на-Дону», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанный размещал видеозаписи своих преступлений в сеть.

Следствие начало уголовное дело по статье «Хулиганство», за что ему может грозить до семи лет тюремного заключения. Шеховцеву также предъявляют подозрения в причастности к наркобандам, для которых он, среди прочего, вымогал деньги у должников, передали в telegram-канале.

Обновлено 22:30. В МВД по Ростовской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в результате совместных оперативно-розыскных действий правоохранителей был задержан 17-летний подозреваемый в совершении хулиганских и противоправных действий в городе Таганроге. Информация о преступной деятельности задержанного была раскрыта через интернет.

В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивали блогера-самбиста, который нападал на людей и выкладывал это в соцсети. Инциденты привели к более чем 50 пострадавшим. МВД проверяет все его видеоматериалы в соцсетях.

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В Ростове-на-Дону задержан самбист-украинец Богдан Шеховцев, который нападал на прохожих. Задержанный снимал нападения на камеру, а затем выкладывал в интернет. «Задержан Богдан Шеховцев, который нападал на жителей Ростова-на-Дону», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанный размещал видеозаписи своих преступлений в сеть. Следствие начало уголовное дело по статье «Хулиганство», за что ему может грозить до семи лет тюремного заключения. Шеховцеву также предъявляют подозрения в причастности к наркобандам, для которых он, среди прочего, вымогал деньги у должников, передали в telegram-канале. Обновлено 22:30. В МВД по Ростовской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в результате совместных оперативно-розыскных действий правоохранителей был задержан 17-летний подозреваемый в совершении хулиганских и противоправных действий в городе Таганроге. Информация о преступной деятельности задержанного была раскрыта через интернет. В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивали блогера-самбиста, который нападал на людей и выкладывал это в соцсети. Инциденты привели к более чем 50 пострадавшим. МВД проверяет все его видеоматериалы в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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