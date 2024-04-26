В Ростове-на-Дону задержан самбист-украинец, который избивал людей на улице

В Ростове-на-Дону задержан самбист-украинец Богдан Шеховцев, который нападал на прохожих. Задержанный снимал нападения на камеру, а затем выкладывал в интернет.
«Задержан Богдан Шеховцев, который нападал на жителей Ростова-на-Дону», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что задержанный размещал видеозаписи своих преступлений в сеть.
Следствие начало уголовное дело по статье «Хулиганство», за что ему может грозить до семи лет тюремного заключения. Шеховцеву также предъявляют подозрения в причастности к наркобандам, для которых он, среди прочего, вымогал деньги у должников, передали в telegram-канале.
Обновлено 22:30. В МВД по Ростовской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что в результате совместных оперативно-розыскных действий правоохранителей был задержан 17-летний подозреваемый в совершении хулиганских и противоправных действий в городе Таганроге. Информация о преступной деятельности задержанного была раскрыта через интернет.
В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивали блогера-самбиста, который нападал на людей и выкладывал это в соцсети. Инциденты привели к более чем 50 пострадавшим. МВД проверяет все его видеоматериалы в соцсетях.
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