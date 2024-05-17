Путин оценил идею совместного с Китаем освоения Марса

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путину показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага Фото:

Президент Владимир Путин положительно отнесся к идее, чтобы в будущем флаги России и Китая вместе были развернуты на Марсе. Так глава государства отреагировал на предложение китайской стороны в ходе государственного визита российского лидера.

«Хорошая идея», — отметил Путин. Это произошло в рамках поездки главы государства в Харбинский политехнический университет, где он осмотрел экспозицию, посвященную космическим технологиям. Там Путину показали макет марсохода, который может автоматически разворачивать флаг. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент Владимир Путин положительно отнесся к идее, чтобы в будущем флаги России и Китая вместе были развернуты на Марсе. Так глава государства отреагировал на предложение китайской стороны в ходе государственного визита российского лидера. «Хорошая идея», — отметил Путин. Это произошло в рамках поездки главы государства в Харбинский политехнический университет, где он осмотрел экспозицию, посвященную космическим технологиям. Там Путину показали макет марсохода, который может автоматически разворачивать флаг. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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