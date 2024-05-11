Виталий Савельев может стать профильным вице-премьером

Виталий Савельев, занимавший пост министра транспорта, предложен на пост профильного вице-премьера. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере.
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