Виталий Савельев может стать профильным вице-премьером

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Виталий Савельев в старом составе кабмина курировал транспорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Виталий Савельев, занимавший пост министра транспорта, предложен на пост профильного вице-премьера. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виталий Савельев, занимавший пост министра транспорта, предложен на пост профильного вице-премьера. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере.