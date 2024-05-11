Виталий Савельев может стать профильным вице-премьером

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, савельев виталий
Виталий Савельев в старом составе кабмина курировал транспорт Фото:
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Смена правительства в России-2024

Виталий Савельев, занимавший пост министра транспорта, предложен на пост профильного вице-премьера. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере.

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Виталий Савельев, занимавший пост министра транспорта, предложен на пост профильного вице-премьера. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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