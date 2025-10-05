В России хотят закупать лекарства для диабетиков за счет газировки

Наумов: с акциза на газировку будет выделено 3,3 млрд рублей на лекарства
Предлагается повысить сбор акциза до 3,3 млрд рублей ежегодно, указано в документе
Предлагается повысить сбор акциза до 3,3 млрд рублей ежегодно, указано в документе

С акциза на сладкие напитки может выделяться дополнительно 3,3 млрд рублей ежегодно для закупки лекарств, показанных при диабете. С такой инициативой выступил руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов.

«На борьбу с диабетом уже направляются средства со сбора акциза. Депутат предлагает увеличить сумму на 3,3 млрд руб. ежегодно», — указано в документе. Его приводит РБК. Отмечается, что дополнительный сбор позволит закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты для определенной группы пациентов.

Согласно информацией, предоставленной думским комитетом, расчетные затраты государственного бюджета на пациентов с сахарным диабетом второго типа составляют более 700 млрд рублей в год. Также отмечается, что более 80% расходов приходится на потери ВВП.

Ранее поступала информация о том, что российские власти нашли новый способ снизить смертность и заболеваемость сахарным диабетом. Было предложено заменить сахар сладкими белками. В ближайшей перспективе предприниматели смогут поставлять сладкие белки и в другие страны с высоким процентом диабетиков.

