В России ужесточат наказание за сокрытие номеров авто

13 мая 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Владимир Груздев сообщил, что лишиться прав можно и за повторное наказание Фото: Илья Московец © URA.RU Правительственная комиссия одобрила законопроект МВД РФ, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров авто. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Инициатива предусматривает лишение водительских прав от одного до 1,5 лет с конфискацией устройств, использованных для сокрытия госномеров. «Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до 1,5 года с конфискацией устройств», — заявил Груздев в беседе с ТАСС. Он отметил, что подобное наказание будет и за повторную езду без госномеров. На данный момент за сокрытие номеров предусмотрен штрафы до пяти тысяч рублей. Также можно лишиться прав управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев. Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться, передает «Ридус». Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная комиссия одобрила законопроект МВД РФ, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров авто. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Инициатива предусматривает лишение водительских прав от одного до 1,5 лет с конфискацией устройств, использованных для сокрытия госномеров. «Подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в специальный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до 1,5 года с конфискацией устройств», — заявил Груздев в беседе с ТАСС. Он отметил, что подобное наказание будет и за повторную езду без госномеров. На данный момент за сокрытие номеров предусмотрен штрафы до пяти тысяч рублей. Также можно лишиться прав управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев. Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться, передает «Ридус». Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей.