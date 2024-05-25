ТАСС: в Харькове уничтожен склад боеприпасов в ТЦ

25 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

В Харькове ВСУ используют тактику «живого щита» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали военный склад и командный пункт в Харькове в торговом центре «Эпицентр». Пу пункту был нанесен удар, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. «В Харькове ВСУ используют тактику „живого щита“ — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре „Эпицентр“, который был выявлен российской разведкой», — сообщает 25 мая ТАСС. По военному объекту нанесен ракетный удар. Объект уничтожен. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали военный склад и командный пункт в Харькове в торговом центре «Эпицентр». Пу пункту был нанесен удар, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. «В Харькове ВСУ используют тактику „живого щита“ — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре „Эпицентр“, который был выявлен российской разведкой», — сообщает 25 мая ТАСС. По военному объекту нанесен ракетный удар. Объект уничтожен. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.