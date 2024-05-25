ТАСС: в Харькове уничтожен склад боеприпасов в ТЦ

В Харькове ВСУ используют тактику «живого щита»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали военный склад и командный пункт в Харькове в торговом центре «Эпицентр». Пу пункту был нанесен удар, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В Харькове ВСУ используют тактику „живого щита“ — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре „Эпицентр“, который был выявлен российской разведкой», — сообщает 25 мая ТАСС. По военному объекту нанесен ракетный удар. Объект уничтожен.
Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.
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