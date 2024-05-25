25 мая 2024

ТАСС: в Харькове уничтожен склад боеприпасов в ТЦ

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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
В Харькове ВСУ используют тактику «живого щита» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали военный склад и командный пункт в Харькове в торговом центре «Эпицентр». Пу пункту был нанесен удар, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В Харькове ВСУ используют тактику „живого щита“ — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре „Эпицентр“, который был выявлен российской разведкой», — сообщает 25 мая ТАСС. По военному объекту нанесен ракетный удар. Объект уничтожен.

Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали военный склад и командный пункт в Харькове в торговом центре «Эпицентр». Пу пункту был нанесен удар, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. «В Харькове ВСУ используют тактику „живого щита“ — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре „Эпицентр“, который был выявлен российской разведкой», — сообщает 25 мая ТАСС. По военному объекту нанесен ракетный удар. Объект уничтожен. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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