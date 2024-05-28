Медведев заявил о планах России создать альянс против мирового терроризма

Россия намерена создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма. <...> Страна должна завершить дело своих дедов и навсегда избавить мир от терроризма", - рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с ТАСС.
Он также подчеркнул, что США в настоящий момент проводит гибридную войну против России. Также зампред обвинил Вашингтон в связи с наиболее "одиозными режимами" в мире.
До этого посол России при США Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон проводит антироссийскую тактику. На это направлена и дезинформация, направленная на принижение роли советских солдат в борьбе с фашизмом.
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