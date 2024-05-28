Медведев заявил о планах России создать альянс против мирового терроризма

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Дмитрий Медведев анонсировал создание объединения против глобального терроризма
Дмитрий Медведев анонсировал создание объединения против глобального терроризма Фото:

Россия намерена создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма. <...> Страна должна завершить дело своих дедов и навсегда избавить мир от терроризма", - рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с ТАСС.

Он также подчеркнул, что США в настоящий момент проводит гибридную войну против России. Также зампред обвинил Вашингтон в связи с наиболее "одиозными режимами" в мире.

До этого посол России при США Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон проводит антироссийскую тактику. На это направлена и дезинформация, направленная на принижение роли советских солдат в борьбе с фашизмом.

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Россия намерена создать альянс по борьбе с глобальным терроризмом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "России предстоит создать новый альянс по борьбе против глобального терроризма. <...> Страна должна завершить дело своих дедов и навсегда избавить мир от терроризма", - рассказал Дмитрий Медведев в разговоре с ТАСС. Он также подчеркнул, что США в настоящий момент проводит гибридную войну против России. Также зампред обвинил Вашингтон в связи с наиболее "одиозными режимами" в мире. До этого посол России при США Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон проводит антироссийскую тактику. На это направлена и дезинформация, направленная на принижение роли советских солдат в борьбе с фашизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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