Антонов заявил о попытке Вашингтона принизить роль СССР в победе над фашизмом

Вашингтон продолжает проводить политику, направленную против России, а также истории СССР. Основной акцент направлен на принижение роли советских солдат в борьбе с немецким фашизмом. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление американского главы Джо Байдена о том, что именно Штаты "спасли мир от фашизма" во времена Второй Мировой войны.
"Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов", - рассказал Анатолий Антонов в разговоре с журналистами. Его заявление опубликовано в telegram-канале посольства. Он добавил, что СССР внесла огромный вклад в поражении фашистской Германии в то время, как Советский Союз был вынужден также противостоять и европейским странам в тот период.
Накануне Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище, заявил, что именно американские солдаты спасли мир во времена Второй Мировой войны. При этом он ни слова не упомянул о роли СССР в тот момент, передает MK.RU.
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