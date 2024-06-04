04 июня 2024

Guardian: Британия давит на компанию в Чехии для разрыва связей с «Газпромом»

Британия потребовала компанию KKCG MND выкупить долю «Газпрома» в Моравии
© Служба новостей «URA.RU»
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Британия потребовала Чехию разорвать связи с российским «Газпромом» Фото:

Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, дочерняя фирма британской Allwyn, планирует выкупить долю «Газпрома» в Моравском газохранилище, разорвав связь с российской компанией под давлением британских властей. Сделка должна произойти к концу июня 2024 года, пишет Guardian.

«Согласно письму, MND согласилась купить оставшиеся 2,63% акций газового объекта „Газпрома“. Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня», — пишет издание.

Также Guardian уточняет, что чешский магнат Карел Комарек, который владеет Allwyn через свою швейцарскую холдинговую компанию KKCG, столкнулся с пристальным вниманием по поводу его связей с Россией несколько лет назад. С тех пор, как в 2022 году он получил контроль над 10-летней лицензией на управление посредством Британской национальной лотереи «Камелот».

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщило, что MI5 попросили переориентировать большую часть своих усилий на шпионскую угрозу, особенно со стороны России. Решение о переориентации, в частности, вызвано рядом факторов, включая военные действия на Украине.

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Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, дочерняя фирма британской Allwyn, планирует выкупить долю «Газпрома» в Моравском газохранилище, разорвав связь с российской компанией под давлением британских властей. Сделка должна произойти к концу июня 2024 года, пишет Guardian. «Согласно письму, MND согласилась купить оставшиеся 2,63% акций газового объекта „Газпрома“. Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня», — пишет издание. Также Guardian уточняет, что чешский магнат Карел Комарек, который владеет Allwyn через свою швейцарскую холдинговую компанию KKCG, столкнулся с пристальным вниманием по поводу его связей с Россией несколько лет назад. С тех пор, как в 2022 году он получил контроль над 10-летней лицензией на управление посредством Британской национальной лотереи «Камелот». Ранее The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщило, что MI5 попросили переориентировать большую часть своих усилий на шпионскую угрозу, особенно со стороны России. Решение о переориентации, в частности, вызвано рядом факторов, включая военные действия на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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