Германия вступила в спор с Макроном об отправке инструкторов на Украину

Германия не поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции стран Евросоюза для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
«Список стран показывает, как миссия разделила западных сторонников», — говорится в материале газеты. Там объяснили, что начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард обратился к ряду стран, включая США, Великобританию, Польшу и другие, с предложением участвовать в учебной миссии на Украине. Однако Германия не была включена в список приглашенных, и соответствующее письмо в Министерство обороны ФРГ не поступало.
В газете написали, что ранее Германия неоднократно давала понять, что ее военнослужащие не примут участие в учебной миссии. При этом США сделали это заранее, но все-таки получили письмо, отметили там.
Ранее Макрон заявил, что в ближайшие дни будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на Украину. По его словам, некоторые партнеры уже дали свое согласие. При этом, французский президент отмечал, что Париж желает сохранять контроль над эскалацией конфликта на Украине, поэтому не воюет с Россией.
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