В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за ливней

В округах Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота объявлено ЧП из-за ливней
На юге американского штата Флорида из-за сильных дождей объявлено чрезвычайное положение. Решение о введении ЧС принял губернатор штата Рон Десантис.
«После сильной непогоды, обрушившейся на юг Флориды, губернатор Рон Десантис издал указ, объявив чрезвычайное положение в следующих округах: Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота», —
По данным Daily Mail, США грозят сильнейшее землетрясение и цунами высотой 30 метров. Эти природные явления способны лишить жизни более десяти тысяч человек, говорится в материале.
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