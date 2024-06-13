В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за ливней

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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, ливень, потоп, дождь
В округах Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота объявлено ЧП из-за ливней Фото:

На юге американского штата Флорида из-за сильных дождей объявлено чрезвычайное положение. Решение о введении ЧС принял губернатор штата Рон Десантис.

«После сильной непогоды, обрушившейся на юг Флориды, губернатор Рон Десантис издал указ, объявив чрезвычайное положение в следующих округах: Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота», — сообщается на официальном сайте губернатора.

По данным Daily Mail, США грозят сильнейшее землетрясение и цунами высотой 30 метров. Эти природные явления способны лишить жизни более десяти тысяч человек, говорится в материале.

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На юге американского штата Флорида из-за сильных дождей объявлено чрезвычайное положение. Решение о введении ЧС принял губернатор штата Рон Десантис. «После сильной непогоды, обрушившейся на юг Флориды, губернатор Рон Десантис издал указ, объявив чрезвычайное положение в следующих округах: Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота», — сообщается на официальном сайте губернатора. По данным Daily Mail, США грозят сильнейшее землетрясение и цунами высотой 30 метров. Эти природные явления способны лишить жизни более десяти тысяч человек, говорится в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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