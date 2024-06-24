Организатор взрыва у McDonalds в Москве получил новый срок

Организатору взрыва у McDonalds в Москве дали 4 года за пропаганду терроризма
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Организатору взрыва у McDonald's в Москве дали четыре года за пропаганду терроризма
Организатору взрыва у McDonald's в Москве дали четыре года за пропаганду терроризма Фото:

Организатор взрыва у московского ресторана McDonald's в 2002 году Асланбек Хасханов (внесен Росфинмониторингим в список террористов и экстремистов) осужден на четыре года за оправдание терроризма. Решение огласил 2-й Восточный окружной военный суд.

«Хасханова приговорили к четырем годам лишения свободы», — передает «Лента.ру». Отмечается, что в беседе с другими осужденными в колонии он говорил о признании идеологии и практики терроризма правильными, а также нуждающимися в поддержке и подражании. 

В 2002 году у ресторана McDonald's у станции метро «Юго-западная» была взорвана автомашина «Таврия». Погиб один человек, восемь получили ранения. 27 апреля 2004 года Мосгорсуд признал Хасханова виновным в терроризме и приговорил его и четверых участников группировки к длительным срокам.

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Организатор взрыва у московского ресторана McDonald's в 2002 году Асланбек Хасханов (внесен Росфинмониторингим в список террористов и экстремистов) осужден на четыре года за оправдание терроризма. Решение огласил 2-й Восточный окружной военный суд. «Хасханова приговорили к четырем годам лишения свободы», — передает «Лента.ру». Отмечается, что в беседе с другими осужденными в колонии он говорил о признании идеологии и практики терроризма правильными, а также нуждающимися в поддержке и подражании.  В 2002 году у ресторана McDonald's у станции метро «Юго-западная» была взорвана автомашина «Таврия». Погиб один человек, восемь получили ранения. 27 апреля 2004 года Мосгорсуд признал Хасханова виновным в терроризме и приговорил его и четверых участников группировки к длительным срокам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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