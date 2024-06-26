Лидер госпереворота в Боливии выдвинул свои требования

Возглавляющий попытку госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Суньига заявил, что в стране необходимо вернуть демократию и освободить политических заключенных. По его словам, необходимо выпустить из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес. Его выступление транслировал аргентинский канал TN.
«Мы хотим вернуть демократию... Требование военных — освободить политических заключённых: [экс-губернатора Луиса] Камачо, [бывшего президента Жанин] Аньес», — приводит слова генерала РИА Новости. Камачо и Аньес были заключены под стражу из-за возможной причастности к госперевороту.
Военные уже захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе. На территорию здания въехал танк, передает телеканал 360. Бывший глава государства Эво Моралес обвинил Суньигу в попытке провести госпереворот и призвал граждан мобилизовать силы для защиты, сообщает RT.
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