26 июня 2024

Лидер госпереворота в Боливии выдвинул свои требования

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Хуан Хосе Суньига призвал освободить из-под стражи Луиса Камачо и Жанин Аньес
Хуан Хосе Суньига призвал освободить из-под стражи Луиса Камачо и Жанин Аньес Фото:

Возглавляющий попытку госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Суньига заявил, что в стране необходимо вернуть демократию и освободить политических заключенных. По его словам, необходимо выпустить из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес. Его выступление транслировал аргентинский канал TN.

«Мы хотим вернуть демократию... Требование военных — освободить политических заключённых: [экс-губернатора Луиса] Камачо, [бывшего президента Жанин] Аньес», — приводит слова генерала РИА Новости. Камачо и Аньес были заключены под стражу из-за возможной причастности к госперевороту.

Военные уже захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе. На территорию здания въехал танк, передает телеканал 360. Бывший глава государства Эво Моралес обвинил Суньигу в попытке провести госпереворот и призвал граждан мобилизовать силы для защиты, сообщает RT.

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Возглавляющий попытку госпереворота в Боливии генерал Хуан Хосе Суньига заявил, что в стране необходимо вернуть демократию и освободить политических заключенных. По его словам, необходимо выпустить из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес. Его выступление транслировал аргентинский канал TN. «Мы хотим вернуть демократию... Требование военных — освободить политических заключённых: [экс-губернатора Луиса] Камачо, [бывшего президента Жанин] Аньес», — приводит слова генерала РИА Новости. Камачо и Аньес были заключены под стражу из-за возможной причастности к госперевороту. Военные уже захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе. На территорию здания въехал танк, передает телеканал 360. Бывший глава государства Эво Моралес обвинил Суньигу в попытке провести госпереворот и призвал граждан мобилизовать силы для защиты, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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