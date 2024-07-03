Вице-мэр Екатеринбурга: в Литературном квартале завершается первый этап работ

Завершить работы по благоустройству Литературного квартала мэрия планирует к 17 августа 2024 года Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Литературный квартал, реконструкция которого должна была завершиться к 300-летию Екатеринбурга (19 августа 2023 года), сдадут на год позже. Работы по благоустройству мэрия планирует закончить к Дню города-2024 и перейти ко второму этапу — строительству кафе и реконструкции улицы Пролетарской под пешеходную зону. Об этом в ходе осмотра хода работ рассказал журналистам вице-мэр Рустам Галямов.

«В 2023 году мы начали работы в Литературном квартале. Главной нашей задачей было сделать так, чтобы люди сюда пошли гулять. Потому что, обследовав площадку в 2023 году, мы пришли к выводу, что локация интересная, но недостаточно посещаемая жителями. Наша задача до Дня города-2024 года ее открыть», — отметил Рустам Галямов.

Вице-мэр подчеркнул, что все идеи, которые были предложены в ходе разработки концепции, в том числе общественностью, сейчас воплощаются в жизнь. На территории Литературного квартала уже установлены малые музыкальные архитектурные формы с различными инструментами (даже есть язычковый барабан глюкофон), благоустроены пешеходные тропинки, в том числе для маломобильных групп. Территорию озеленили и привезли часть ворот, выполненных по индивидуальному заказу заводом чугунного каслинского литья. На них изображены герои книг уральских писателей. Пять чугунных ворот установят в ближайшее время по периметру. И на этом закончится первый этап реконструкции Литературного квартала.

После чего, по словам Галямова, рабочие займутся благоустройством улицы Пролетарской, которая проходит вдоль Литературного квартала. «Возможно, сделаем ее более пешеходной, чтобы убрать отсюда автомобильный транспорт. Также, возможно, здесь будет построено кафе или зона активности, где жители могли бы попить кофе или перекусить», — заявил он.

В сентябре 2021 года стало известно, что Литературный квартал в Екатеринбурге будет реконструироваться по концепции архитектурного бюро «Гордеев и Демидов». На работы заложили порядка 200 миллионов рублей. В мае 2024 года в мэрии заявили, что работы по благоустройству завершатся к 17 августа.

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов проверил, как ведутся работы по благоустройству Литературного квартала Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В Литературном квартале прошли работы по озеленению Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Рустам Галямов оценил инструменты малых музыкальных архитектурных форм Литквартала Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Музыкальная зона Литературного квартала состоит из разных ударных инструментов Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Горожане смогут поиграть в парке Литквартала на барабанах и глюкофоне Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В парке благоустраивают тропинки, чтобы по ним было удобно ходить, в том числе, мамам с колясками Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Ворота для Литературного квартала заказаны на Каслинском заводе чугунного литья (Челябинская область) Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

На воротах изображены герои книг уральских писателей Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Рабочие обновили амфитеатр парка Фото: Владимир Жабриков, URA.RU