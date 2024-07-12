При крушении самолета в Подмосковье погибли два пилота и штурман

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, взлет самолета, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100, авиакомпания ираэро, iraero
Самолет Sukhoi Superjet упал в районе деревни Апраксино, отметил Александр Гречищев Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В ходе крушения лайнер Sukhoi Superjet на борту находились трое членов экипажа — двое пилотов и штурман. Информацию подтвердил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. По предварительной информации, все трое погибли на месте.

«Два пилота и штурман, по предварительным данным, находились на борту упавшего в районе деревни Апраксино самолета», — подчеркнул Александр Гречищев в своем telegram-канале. По словам главы, место падения оцеплено, работают экстренные службы. До этого сообщалось о гибели всех находящихся на борту.

Ранее оперативные службы отмечали, что все трое членов экипажа, находящихся на борту, погибли. Сам самолет совершал тестовый перелет после завершения ремонтных работ. URA.RU собрало информацию о том, что известно о происшествии в настоящий момент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе крушения лайнер Sukhoi Superjet на борту находились трое членов экипажа — двое пилотов и штурман. Информацию подтвердил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. По предварительной информации, все трое погибли на месте. «Два пилота и штурман, по предварительным данным, находились на борту упавшего в районе деревни Апраксино самолета», — подчеркнул Александр Гречищев в своем telegram-канале. По словам главы, место падения оцеплено, работают экстренные службы. До этого сообщалось о гибели всех находящихся на борту. Ранее оперативные службы отмечали, что все трое членов экипажа, находящихся на борту, погибли. Сам самолет совершал тестовый перелет после завершения ремонтных работ. URA.RU собрало информацию о том, что известно о происшествии в настоящий момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...