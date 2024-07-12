При крушении самолета в Подмосковье погибли два пилота и штурман

12 июля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Самолет Sukhoi Superjet упал в районе деревни Апраксино, отметил Александр Гречищев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие В ходе крушения лайнер Sukhoi Superjet на борту находились трое членов экипажа — двое пилотов и штурман. Информацию подтвердил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. По предварительной информации, все трое погибли на месте. «Два пилота и штурман, по предварительным данным, находились на борту упавшего в районе деревни Апраксино самолета», — подчеркнул Александр Гречищев в своем telegram-канале. По словам главы, место падения оцеплено, работают экстренные службы. До этого сообщалось о гибели всех находящихся на борту. Ранее оперативные службы отмечали, что все трое членов экипажа, находящихся на борту, погибли. Сам самолет совершал тестовый перелет после завершения ремонтных работ. URA.RU собрало информацию о том, что известно о происшествии в настоящий момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе крушения лайнер Sukhoi Superjet на борту находились трое членов экипажа — двое пилотов и штурман. Информацию подтвердил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. По предварительной информации, все трое погибли на месте. «Два пилота и штурман, по предварительным данным, находились на борту упавшего в районе деревни Апраксино самолета», — подчеркнул Александр Гречищев в своем telegram-канале. По словам главы, место падения оцеплено, работают экстренные службы. До этого сообщалось о гибели всех находящихся на борту. Ранее оперативные службы отмечали, что все трое членов экипажа, находящихся на борту, погибли. Сам самолет совершал тестовый перелет после завершения ремонтных работ. URA.RU собрало информацию о том, что известно о происшествии в настоящий момент.