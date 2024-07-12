При крушении самолета в Подмосковье погибли два пилота и штурман

В ходе крушения лайнер Sukhoi Superjet на борту находились трое членов экипажа — двое пилотов и штурман. Информацию подтвердил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. По предварительной информации, все трое погибли на месте.
«Два пилота и штурман, по предварительным данным, находились на борту упавшего в районе деревни Апраксино самолета», — подчеркнул Александр Гречищев в своем telegram-канале. По словам главы, место падения оцеплено, работают экстренные службы. До этого сообщалось о гибели всех находящихся на борту.
Ранее оперативные службы отмечали, что все трое членов экипажа, находящихся на борту, погибли. Сам самолет совершал тестовый перелет после завершения ремонтных работ. URA.RU собрало информацию о том, что известно о происшествии в настоящий момент.
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В ходе крушения лайнер Sukhoi Superjet на борту находились трое членов экипажа — двое пилотов и штурман. Информацию подтвердил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. По предварительной информации, все трое погибли на месте. «Два пилота и штурман, по предварительным данным, находились на борту упавшего в районе деревни Апраксино самолета», — подчеркнул Александр Гречищев в своем telegram-канале. По словам главы, место падения оцеплено, работают экстренные службы. До этого сообщалось о гибели всех находящихся на борту. Ранее оперативные службы отмечали, что все трое членов экипажа, находящихся на борту, погибли. Сам самолет совершал тестовый перелет после завершения ремонтных работ. URA.RU собрало информацию о том, что известно о происшествии в настоящий момент.