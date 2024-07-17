Решение назначить кандидатом в вице-президенты США сенатора Джэя Дэвида Вэнса является четким сигналом бывшего главы Штатов Дональда Трампа для Украины. Ведь сенатор намерен завершить военный конфликт между РФ и Украиной, как и Трамп. Об этом заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.
«Сенатор Вэнс — прагматик и реалист. Он не раз заявлял, что Киеву придется принять территориальные изменения для разрешения конфликта. Он также знает, что [на Украине] уничтожаются целые поколения и необходимо положить конец боевым действиям», — заявил Эрл Расмуссен в разговоре с «
Он добавил, что перед Трампом, если он станет президентом США, стоит важная задача — заручиться поддержкой в американской элите. Ведь в ней до сих пор преобладают взгляды неоконсерваторов. Поэтому ему нужен Расмуссен, который сможет разделить его общий подход в решении конфликта на Украине.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что готов завершить конфликт на Украине за несколько дней. Венгерский премьер Виктор Орбан отмечал, что бывший глава США способен на это. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что при Трампе ничего хорошего для России не делалось.
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