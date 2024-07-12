Орбан нашел человека, который «закончит конфликт на Украине»

Экс-президент США Дональд Трамп (на фото) способен закончить конфликт на Украине, считает Орбан
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа человеком, который способен завершить российско-украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Хорошая новость дня: он [Трамп] решит эту проблему [конфликт на Украине]», — написал Орбан. Он встретился с Трампом в рамках своей мирной миссии по Украине.
Ранее премьер Венгрии уже встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. Он также приезжал в Россию, чтобы поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
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