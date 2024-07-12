Орбан нашел человека, который «закончит конфликт на Украине»

Премьер Венгрии Орбан: Трамп решит проблему на Украине
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Экс-президент США Дональд Трамп (на фото) способен закончить конфликт на Украине, считает Орбан
Экс-президент США Дональд Трамп (на фото) способен закончить конфликт на Украине, считает Орбан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа человеком, который способен завершить российско-украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х. 

«Хорошая новость дня: он [Трамп] решит эту проблему [конфликт на Украине]», — написал Орбан.  Он встретился с  Трампом в рамках своей мирной миссии по Украине.

Ранее премьер Венгрии уже встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. Он также приезжал в Россию, чтобы поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа человеком, который способен завершить российско-украинский конфликт. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.  «Хорошая новость дня: он [Трамп] решит эту проблему [конфликт на Украине]», — написал Орбан.  Он встретился с  Трампом в рамках своей мирной миссии по Украине. Ранее премьер Венгрии уже встречался с лидером Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. Он также приезжал в Россию, чтобы поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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