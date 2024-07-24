Картаполов рассказал, при каких условиях Россия согласится на переговоры с Украиной

Депутат ГД Картаполов: Россия готова на переговоры, если Запад примет ее условия

24 июля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов уточнил, что вопрос переговоров зависит от готовности западных стран принять условия РФ Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся только в случае, если западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. «На переговорах должны быть зафиксированы наши условия. Готовность Украины — вопрос не первостепенный», — сообщил Картаполов. Его заявление передает telegram-канал Shot. По его словам, переговоры все равно рано или поздно состоятся, так как у Украины нет другого выхода. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Сам украинский лидер Владимир Зеленский также допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на свой же указ об их запрете. Ранее он позвал представителей РФ на второй «мирный саммит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся только в случае, если западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. «На переговорах должны быть зафиксированы наши условия. Готовность Украины — вопрос не первостепенный», — сообщил Картаполов. Его заявление передает telegram-канал Shot. По его словам, переговоры все равно рано или поздно состоятся, так как у Украины нет другого выхода. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Сам украинский лидер Владимир Зеленский также допустил возможность переговоров с Москвой, несмотря на свой же указ об их запрете. Ранее он позвал представителей РФ на второй «мирный саммит».