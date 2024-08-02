Двое детей находятся в тяжелом состоянии после после взрыва дома в Нижнем Тагиле

В екатеринбургской детской клинической больнице №9 находятся двое детей в тяжелом состоянии и еще двое в состоянии средней степени тяжести, они пострадали при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.
«В ДГКБ N9 Екатеринбурга один ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации после проведенной операции. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, с положительной динамикой», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Еще одного пострадавшего в данную минуту оперирует бригада врачей, он находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным МЧС, в результате взрыва пострадал 21 человек, из них 10 детей. Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская произошел днем 1 августа. На месте ЧП продолжаются спасательные работы, потому что под завалами остается несколько человек, в том числе дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.
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