Двое детей находятся в тяжелом состоянии после после взрыва дома в Нижнем Тагиле

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Всего в больнице Екатеринбурга находятся четверо детей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В екатеринбургской детской клинической больнице №9 находятся двое детей в тяжелом состоянии и еще двое в состоянии средней степени тяжести, они пострадали при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.

«В ДГКБ N9 Екатеринбурга один ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации после проведенной операции. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, с положительной динамикой», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Еще одного пострадавшего в данную минуту оперирует бригада врачей, он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным МЧС, в результате взрыва пострадал 21 человек, из них 10 детей. Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская произошел днем 1 августа. На месте ЧП продолжаются спасательные работы, потому что под завалами остается несколько человек, в том числе дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.

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В екатеринбургской детской клинической больнице №9 находятся двое детей в тяжелом состоянии и еще двое в состоянии средней степени тяжести, они пострадали при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает минздрав Свердловской области. «В ДГКБ N9 Екатеринбурга один ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации после проведенной операции. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, с положительной динамикой», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Еще одного пострадавшего в данную минуту оперирует бригада врачей, он находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным МЧС, в результате взрыва пострадал 21 человек, из них 10 детей. Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская произошел днем 1 августа. На месте ЧП продолжаются спасательные работы, потому что под завалами остается несколько человек, в том числе дети. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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