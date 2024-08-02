В завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли шестого погибшего. Видео

02 августа 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

МЧС продолжает спасательные работы Фото: Диана Казакова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего. Число жертв выросло до шести. Об этом сообщает МЧС России. «В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего. Число жертв выросло до шести. Об этом сообщает МЧС России. «В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.