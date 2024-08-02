Из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего. Число жертв выросло до шести. Об этом сообщает МЧС России.
«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший», — говорится в telegram-канале ведомства.
По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.
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