В завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли шестого погибшего. Видео

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Последствия взрыва в жилом доме в Нижним Тагиле
МЧС продолжает спасательные работы Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего. Число жертв выросло до шести. Об этом сообщает МЧС России.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший», — говорится в telegram-канале ведомства.

По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.

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Из-под завалов обрушившегося многоквартирного дома в Нижнем Тагиле вытащили еще одного погибшего. Число жертв выросло до шести. Об этом сообщает МЧС России. «В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший», — говорится в telegram-канале ведомства. По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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