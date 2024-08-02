Юный тагильчанин погиб под завалами дома: душераздирающее видео

Семилетний мальчик погиб под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Ребенок пробыл под завалами больше суток Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Среди погибших под завалами многоквартирного дома в Нижнем Тагиле оказался семилетний Денис, став шестой жертвой трагедии. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Также корреспондент стал свидетелем драматичной сцены.

«Женщина, ожидавшая новостей о пропавшем сыне, в отчаянии кричала, что это не может быть правдой. После чего ее увели в сторону, пытаясь утешить», — отметил журналист агентства.

Мама Дениса на протяжении всего времени поисков не отходила от места ЧП. В момент трагедии ребенок находился в гостях у своего друга. Ранее спасатели, работающие на разборе завалов, нашли его мобильный телефон.

По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.

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Среди погибших под завалами многоквартирного дома в Нижнем Тагиле оказался семилетний Денис, став шестой жертвой трагедии. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Также корреспондент стал свидетелем драматичной сцены. «Женщина, ожидавшая новостей о пропавшем сыне, в отчаянии кричала, что это не может быть правдой. После чего ее увели в сторону, пытаясь утешить», — отметил журналист агентства. Мама Дениса на протяжении всего времени поисков не отходила от места ЧП. В момент трагедии ребенок находился в гостях у своего друга. Ранее спасатели, работающие на разборе завалов, нашли его мобильный телефон. По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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