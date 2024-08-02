Юный тагильчанин погиб под завалами дома: душераздирающее видео

Семилетний мальчик погиб под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле

02 августа 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Ребенок пробыл под завалами больше суток Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Среди погибших под завалами многоквартирного дома в Нижнем Тагиле оказался семилетний Денис, став шестой жертвой трагедии. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Также корреспондент стал свидетелем драматичной сцены. «Женщина, ожидавшая новостей о пропавшем сыне, в отчаянии кричала, что это не может быть правдой. После чего ее увели в сторону, пытаясь утешить», — отметил журналист агентства. Мама Дениса на протяжении всего времени поисков не отходила от места ЧП. В момент трагедии ребенок находился в гостях у своего друга. Ранее спасатели, работающие на разборе завалов, нашли его мобильный телефон. По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди погибших под завалами многоквартирного дома в Нижнем Тагиле оказался семилетний Денис, став шестой жертвой трагедии. Об этом URA.RU сообщил очевидец. Также корреспондент стал свидетелем драматичной сцены. «Женщина, ожидавшая новостей о пропавшем сыне, в отчаянии кричала, что это не может быть правдой. После чего ее увели в сторону, пытаясь утешить», — отметил журналист агентства. Мама Дениса на протяжении всего времени поисков не отходила от места ЧП. В момент трагедии ребенок находился в гостях у своего друга. Ранее спасатели, работающие на разборе завалов, нашли его мобильный телефон. По информации, предоставленной МЧС, в результате взрыва в пятиэтажке на улице Сибирская, произошедшего 1 августа, пострадали двадцать один человек, десять из которых — дети. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются, так как несколько человек, в том числе дети, все еще остаются под завалами. Все самое важное с места событий — в трансляции URA.RU.