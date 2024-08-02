Происшествия Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семи. Видео 02 августа 2024 в 19:07 Размер текста - 17 + Из-под завалов продолжают вытаскивать людей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Количество погибших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Спасатели продолжают разгребать завалы. «Кран также продолжает на месте разбирать обломки. Еще одно тело вынесли на носилках в черном мешке», — передает журналист URA.RU с места происшествия. Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Количество погибших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Спасатели продолжают разгребать завалы. «Кран также продолжает на месте разбирать обломки. Еще одно тело вынесли на носилках в черном мешке», — передает журналист URA.RU с места происшествия. Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям