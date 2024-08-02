Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до семи. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Из-под завалов продолжают вытаскивать людей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Количество погибших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Спасатели продолжают разгребать завалы.

«Кран также продолжает на месте разбирать обломки. Еще одно тело вынесли на носилках в черном мешке», — передает журналист URA.RU с места происшествия.

Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Количество погибших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Спасатели продолжают разгребать завалы. «Кран также продолжает на месте разбирать обломки. Еще одно тело вынесли на носилках в черном мешке», — передает журналист URA.RU с места происшествия. Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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