В районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки Киева

В Морозовском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ночной атаки украинских дронов по российской территории. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«В Морозовском районе введен режим ЧС», — отметил Голубев в своем telegram-канале. Он зафиксировал повреждения нескольких социальных объектов в ходе атаки ВСУ, включая школы и детские сады. На территории продолжают оценивать ущерб. Работают оперативные службы. Всем будет оказана необходимая помощь, добавил глава региона.
Ростовскую область атаковали свыше 50 дронов, писал Голубев утром 3 августа. В Минобороны РФ отмечали, что средства ПВО отразили атаку 36 беспилотников.
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В Морозовском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ночной атаки украинских дронов по российской территории. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. «В Морозовском районе введен режим ЧС», — отметил Голубев в своем telegram-канале. Он зафиксировал повреждения нескольких социальных объектов в ходе атаки ВСУ, включая школы и детские сады. На территории продолжают оценивать ущерб. Работают оперативные службы. Всем будет оказана необходимая помощь, добавил глава региона. Ростовскую область атаковали свыше 50 дронов, писал Голубев утром 3 августа. В Минобороны РФ отмечали, что средства ПВО отразили атаку 36 беспилотников.