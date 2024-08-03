В районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки Киева

В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС после ночной атаки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка по пожаротушению в Кунашакской мечети. Челябинск, рупор, сирена, громкоговоритель, матюгальник, тревога, оповещение, го и чс, воздушная тревога
В Морозовском районе Ростовской области объявлен режим ЧС из-за атаки ВСУ Фото:

В Морозовском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ночной атаки украинских дронов по российской территории. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В Морозовском районе введен режим ЧС», — отметил Голубев в своем telegram-канале. Он зафиксировал повреждения нескольких социальных объектов в ходе атаки ВСУ, включая школы и детские сады. На территории продолжают оценивать ущерб. Работают оперативные службы. Всем будет оказана необходимая помощь, добавил глава региона.

Ростовскую область атаковали свыше 50 дронов, писал Голубев утром 3 августа. В Минобороны РФ отмечали, что средства ПВО отразили атаку 36 беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Морозовском районе Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за ночной атаки украинских дронов по российской территории. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. «В Морозовском районе введен режим ЧС», — отметил Голубев в своем telegram-канале. Он зафиксировал повреждения нескольких социальных объектов в ходе атаки ВСУ, включая школы и детские сады. На территории продолжают оценивать ущерб. Работают оперативные службы. Всем будет оказана необходимая помощь, добавил глава региона. Ростовскую область атаковали свыше 50 дронов, писал Голубев утром 3 августа. В Минобороны РФ отмечали, что средства ПВО отразили атаку 36 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...