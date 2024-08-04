Армия и оружие Кадыров: Чечня готовит большой набор добровольцев для спецоперации 04 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне очень много желающих участвовать в СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский университет спецназа в Чечне столкнулся с проблемой нехватки времени для подготовки добровольцев, желающих участвовать в СВО, из-за их большого количество. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — заявил Кадыров. Его слова передает ТАСС. Кадыров также отметил, что он обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни больше полномочий для формирования воинских подразделений. Лидер республики подчеркнул готовность чеченских добровольцев активно участвовать в боевых действиях и выразил уверенность в их решимости бороться против ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский университет спецназа в Чечне столкнулся с проблемой нехватки времени для подготовки добровольцев, желающих участвовать в СВО, из-за их большого количество. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — заявил Кадыров. Его слова передает ТАСС. Кадыров также отметил, что он обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни больше полномочий для формирования воинских подразделений. Лидер республики подчеркнул готовность чеченских добровольцев активно участвовать в боевых действиях и выразил уверенность в их решимости бороться против ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям