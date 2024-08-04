Кадыров: Чечня готовит большой набор добровольцев для спецоперации

Российский университет спецназа в Чечне столкнулся с проблемой нехватки времени для подготовки добровольцев, желающих участвовать в СВО, из-за их большого количество. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров.
«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — заявил Кадыров. Его слова передает ТАСС.
Кадыров также отметил, что он обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни больше полномочий для формирования воинских подразделений. Лидер республики подчеркнул готовность чеченских добровольцев активно участвовать в боевых действиях и выразил уверенность в их решимости бороться против ВСУ.
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