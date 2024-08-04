Кадыров: Чечня готовит большой набор добровольцев для спецоперации

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне очень много желающих участвовать в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский университет спецназа в Чечне столкнулся с проблемой нехватки времени для подготовки добровольцев, желающих участвовать в СВО, из-за их большого количество. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров.

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — заявил Кадыров. Его слова передает ТАСС.

Кадыров также отметил, что он обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни больше полномочий для формирования воинских подразделений. Лидер республики подчеркнул готовность чеченских добровольцев активно участвовать в боевых действиях и выразил уверенность в их решимости бороться против ВСУ.

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Российский университет спецназа в Чечне столкнулся с проблемой нехватки времени для подготовки добровольцев, желающих участвовать в СВО, из-за их большого количество. Об этом сообщил глава Чечени Рамзан Кадыров. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — заявил Кадыров. Его слова передает ТАСС. Кадыров также отметил, что он обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни больше полномочий для формирования воинских подразделений. Лидер республики подчеркнул готовность чеченских добровольцев активно участвовать в боевых действиях и выразил уверенность в их решимости бороться против ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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