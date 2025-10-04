В Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» состоялось открытие нового учебного корпуса дополнительного образования — Дома творчества, науки и технологий, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Уникальность четырехэтажного здания заключается в том, что оно вошло в состав исторического ансамбля Николаевских казарм. Его построили в 1898–1899 годах.
«Этот четырехэтажный учебный корпус является частью известного исторического комплекса Николаевских казарм, возведенного зодчим Николаем Струковым в 1898-1899 годах по проекту академика архитектуры Сергея Соловьева. В ходе реконструкции специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России бережно сохранили исторический облик здания, восстановив его утраченные элементы по старинным эскизам и чертежам, а также создали условия для комфортного обучения девушек-воспитанниц», — заявили для журналистов агентства в ведомстве.
В церемонии открытия принял участие заместитель министра бороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин. Он ознакомился с учебными аудиториями, лабораториями, мастерскими и другими образовательными пространствами, а также оценил техническую оснащенность нового корпуса. Согласно докладу руководства Пансиона, на новых площадях смогут обучаться свыше 200 воспитанниц.
Для эстетического развития учащихся оборудованы театральная, вокальная и хоровая студии, студия мягкой игрушки, джазовый класс, шахматный клуб, фото- и телестудии, профессиональная студия звукозаписи с монтажными мастерскими, анимационная студия. Кроме того, созданы мастерские моды и стиля, классы живописи и архитектуры, хореографические залы для занятий классическим и современным танцем, а также отдельное помещение для ирландских танцев. Для реализации технических программ дополнительного образования были открыты лаборатории экспериментальной физики, электроники, мехатроники, промышленной робототехники, классы по 3D-моделированию и мастерская для обработки различных материалов.
Накануне Дня учителя Виктор Горемыкин поздравил педагогический коллектив Пансиона и вручил сотрудникам ведомственные награды. За значительный вклад в образовательную деятельность, внедрение передовых педагогических практик, достижения в реализации общественно значимых историко-патриотических проектов, а также за многолетний добросовестный труд и успехи в воспитании подрастающего поколения, лучшие педагоги и воспитатели были удостоены медалей Минобороны РФ «За достижения в области развития инновационных технологий» и «Памяти Героев Отечества», а также почетных званий и грамот.
