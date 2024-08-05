«Коммерсант»: ЦБ готовит повышение ключевой ставки до 20% в ближайшее время

06 августа 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Ставка может повыситься до 20%, говорят главный аналитик Совкомбанка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% в сентябре или октябре. Об этом говорят оценки самого государственного учреждения и прогнозы аналитиков крупных российских кредитно-финансовых организаций. «Аналитики считают, что Банк России может продолжить подъем ключевой ставки в ближайшее время. Об этом говорят и оценки ЦБ по среднему значению ключевой ставки до конца года до 18—19,4%. По оценке главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, Банк России может повысить ключевую ставку в сентябре или октябре на 200 базисных пунктов, до 20%», — пишет « Коммерсант ». Отмечается, что возможное решение ЦБ приведет к увеличению ставок по вкладам. Вложения на короткий срок могут также подрасти. Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 18%. По мнению директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгия Остапковича, это связано с тем, что ЦБ хочет сделать деньги дорогими. Это привtдет к тому, что людям будет сложнее брать инвестиционный кредит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% в сентябре или октябре. Об этом говорят оценки самого государственного учреждения и прогнозы аналитиков крупных российских кредитно-финансовых организаций. «Аналитики считают, что Банк России может продолжить подъем ключевой ставки в ближайшее время. Об этом говорят и оценки ЦБ по среднему значению ключевой ставки до конца года до 18—19,4%. По оценке главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, Банк России может повысить ключевую ставку в сентябре или октябре на 200 базисных пунктов, до 20%», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что возможное решение ЦБ приведет к увеличению ставок по вкладам. Вложения на короткий срок могут также подрасти. Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 18%. По мнению директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгия Остапковича, это связано с тем, что ЦБ хочет сделать деньги дорогими. Это привtдет к тому, что людям будет сложнее брать инвестиционный кредит.