«Коммерсант»: ЦБ готовит повышение ключевой ставки до 20% в ближайшее время

Центробанк может поднять ключевую ставку до 20% в сентябре или октябре. Об этом говорят оценки самого государственного учреждения и прогнозы аналитиков крупных российских кредитно-финансовых организаций.
«Аналитики считают, что Банк России может продолжить подъем ключевой ставки в ближайшее время. Об этом говорят и оценки ЦБ по среднему значению ключевой ставки до конца года до 18—19,4%. По оценке главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, Банк России может повысить ключевую ставку в сентябре или октябре на 200 базисных пунктов, до 20%», — пишет «
Отмечается, что возможное решение ЦБ приведет к увеличению ставок по вкладам. Вложения на короткий срок могут также подрасти.
Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 18%. По мнению директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Георгия Остапковича, это связано с тем, что ЦБ хочет сделать деньги дорогими. Это привtдет к тому, что людям будет сложнее брать инвестиционный кредит.
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