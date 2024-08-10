10 августа 2024

Хирург назвал напиток, вызывающий рак груди

Хирург Умнов: употребление пива провоцирует рак груди у женщин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Пивной напиток может вызвать онкологию у женщин Фото:

Злоупотребление пивом может впоследствии привести к развитию серьезной алкогольной зависимости и онкологическим болезням у женщин. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

«Пиво негативно влияет на гормональный баланс женского организма. Вероятность развития онкологических заболеваний у девушек и женщин, регулярно употребляющих данный напиток, может увеличиваться в разы. Пиво провоцирует у женщин рак груди и половых органов», — заявил медик NEWS.ru.

Умнов отметил, что пивной алкоголизм формируется в несколько раз быстрее, чем зависимость от водки. И последствия могут быть разрушительными — у некоторых женщин могут прекратится менструации, происходит негативное изменения тела и кожи, увеличение живота и рост волос на теле. Также пиво крайне нежелательно для употребления в период беременности и лактации, поскольку вызывает гинекологические проблемы.

Ученые ранее назвали наиболее подверженную раку возрастную группу. Миллениалы и представители поколения Х подвержены раку больше, чем бумеры. К таким выводам пришло Американское онкологическое общество в результате крупного исследования. Исследование показало, что риски заболевания некоторыми видами рака значительно возросли у представителей поколения X (родившиеся примерно с конца 1960-х по начало 1980-х) и миллениалов (родившиеся в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х) по сравнению с бумерами (родившиеся со второй половины 1940-х по первую половину 1960-х).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Злоупотребление пивом может впоследствии привести к развитию серьезной алкогольной зависимости и онкологическим болезням у женщин. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. «Пиво негативно влияет на гормональный баланс женского организма. Вероятность развития онкологических заболеваний у девушек и женщин, регулярно употребляющих данный напиток, может увеличиваться в разы. Пиво провоцирует у женщин рак груди и половых органов», — заявил медик NEWS.ru. Умнов отметил, что пивной алкоголизм формируется в несколько раз быстрее, чем зависимость от водки. И последствия могут быть разрушительными — у некоторых женщин могут прекратится менструации, происходит негативное изменения тела и кожи, увеличение живота и рост волос на теле. Также пиво крайне нежелательно для употребления в период беременности и лактации, поскольку вызывает гинекологические проблемы. Ученые ранее назвали наиболее подверженную раку возрастную группу. Миллениалы и представители поколения Х подвержены раку больше, чем бумеры. К таким выводам пришло Американское онкологическое общество в результате крупного исследования. Исследование показало, что риски заболевания некоторыми видами рака значительно возросли у представителей поколения X (родившиеся примерно с конца 1960-х по начало 1980-х) и миллениалов (родившиеся в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х) по сравнению с бумерами (родившиеся со второй половины 1940-х по первую половину 1960-х).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...