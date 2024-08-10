Хирург назвал напиток, вызывающий рак груди

Хирург Умнов: употребление пива провоцирует рак груди у женщин

11 августа 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Пивной напиток может вызвать онкологию у женщин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Злоупотребление пивом может впоследствии привести к развитию серьезной алкогольной зависимости и онкологическим болезням у женщин. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. «Пиво негативно влияет на гормональный баланс женского организма. Вероятность развития онкологических заболеваний у девушек и женщин, регулярно употребляющих данный напиток, может увеличиваться в разы. Пиво провоцирует у женщин рак груди и половых органов», — заявил медик NEWS.ru . Умнов отметил, что пивной алкоголизм формируется в несколько раз быстрее, чем зависимость от водки. И последствия могут быть разрушительными — у некоторых женщин могут прекратится менструации, происходит негативное изменения тела и кожи, увеличение живота и рост волос на теле. Также пиво крайне нежелательно для употребления в период беременности и лактации, поскольку вызывает гинекологические проблемы. Ученые ранее назвали наиболее подверженную раку возрастную группу. Миллениалы и представители поколения Х подвержены раку больше, чем бумеры. К таким выводам пришло Американское онкологическое общество в результате крупного исследования. Исследование показало, что риски заболевания некоторыми видами рака значительно возросли у представителей поколения X (родившиеся примерно с конца 1960-х по начало 1980-х) и миллениалов (родившиеся в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х) по сравнению с бумерами (родившиеся со второй половины 1940-х по первую половину 1960-х). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Злоупотребление пивом может впоследствии привести к развитию серьезной алкогольной зависимости и онкологическим болезням у женщин. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. «Пиво негативно влияет на гормональный баланс женского организма. Вероятность развития онкологических заболеваний у девушек и женщин, регулярно употребляющих данный напиток, может увеличиваться в разы. Пиво провоцирует у женщин рак груди и половых органов», — заявил медик NEWS.ru. Умнов отметил, что пивной алкоголизм формируется в несколько раз быстрее, чем зависимость от водки. И последствия могут быть разрушительными — у некоторых женщин могут прекратится менструации, происходит негативное изменения тела и кожи, увеличение живота и рост волос на теле. Также пиво крайне нежелательно для употребления в период беременности и лактации, поскольку вызывает гинекологические проблемы. Ученые ранее назвали наиболее подверженную раку возрастную группу. Миллениалы и представители поколения Х подвержены раку больше, чем бумеры. К таким выводам пришло Американское онкологическое общество в результате крупного исследования. Исследование показало, что риски заболевания некоторыми видами рака значительно возросли у представителей поколения X (родившиеся примерно с конца 1960-х по начало 1980-х) и миллениалов (родившиеся в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х) по сравнению с бумерами (родившиеся со второй половины 1940-х по первую половину 1960-х).