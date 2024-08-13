Пентагон пытается выяснить цели вторжения Украины в Курскую область

Администрация США выясняет у украинских властей цель атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона США Патрик Райдер.
«Почему Украина это делает? Чего они пытаются достичь? Опять же, я бы отсылал вас по этому поводу к Украине. Мы поддерживаем с ними контакт, и когда у нас будет больше информации, мы, безусловно, предоставим», — заявил Райдер журналистам, отвечая на вопрос о нападении. Его ответ опубликован на сайте ведомства.
Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский заранее не проинформировал США о вторжении. Представитель Пентагона отметил, что штаты сосредоточили внимание на поддержке Киева и его способности защитить свою территорию.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. На некоторых участках ВСУ оказались заблокированы. Российские войска уничтожают танки, которые Киеву передали из Польши. С начала вторжения в регион ВСУ потеряли до 2 300 своих солдат. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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