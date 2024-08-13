13 августа 2024

Пентагон пытается выяснить цели вторжения Украины в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон обещает позже предоставить информацию о целях нападения ВСУ
Пентагон обещает позже предоставить информацию о целях нападения ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Администрация США выясняет у украинских властей цель атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона США Патрик Райдер.

«Почему Украина это делает? Чего они пытаются достичь? Опять же, я бы отсылал вас по этому поводу к Украине. Мы поддерживаем с ними контакт, и когда у нас будет больше информации, мы, безусловно, предоставим», — заявил Райдер журналистам, отвечая на вопрос о нападении. Его ответ опубликован на сайте ведомства.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский заранее не проинформировал США о вторжении. Представитель Пентагона отметил, что штаты сосредоточили внимание на поддержке Киева и его способности защитить свою территорию.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. На некоторых участках ВСУ оказались заблокированы. Российские войска уничтожают танки, которые Киеву передали из Польши. С начала вторжения в регион ВСУ потеряли до 2 300 своих солдат. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация США выясняет у украинских властей цель атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона США Патрик Райдер. «Почему Украина это делает? Чего они пытаются достичь? Опять же, я бы отсылал вас по этому поводу к Украине. Мы поддерживаем с ними контакт, и когда у нас будет больше информации, мы, безусловно, предоставим», — заявил Райдер журналистам, отвечая на вопрос о нападении. Его ответ опубликован на сайте ведомства. Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский заранее не проинформировал США о вторжении. Представитель Пентагона отметил, что штаты сосредоточили внимание на поддержке Киева и его способности защитить свою территорию. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. На некоторых участках ВСУ оказались заблокированы. Российские войска уничтожают танки, которые Киеву передали из Польши. С начала вторжения в регион ВСУ потеряли до 2 300 своих солдат. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...