В Курской области заявили о заблокированных украинских силах

Доверенное лицо губернатора Курской области полковник Алексей Кондратьев сообщил о блокировании ВСУ на отдельно взятых участках. Сейчас ведется уничтожение мобильных групп противника по частям.
«Идет попытка противника прорваться на отдельных участках, но наши вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности вполне успешно заблокировали противника на данных рубежах. Сейчас идет уничтожение по частям проникших мобильных групп противников», — заявил полковник, его слова передает РИА Новости.
Кондратьев отмечает, что не совсем правильно называть отряды противника диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Сейчас есть четкое понимание, что линия фронта удерживается российскими силами.
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