Челябинский мотоциклист разбился в ДТП

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства (фото из архива) Фото:

В Челябинске мотоциклист разбился насмерть 15 августа после столкновения с ВАЗ 2107 в одном из дворов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«Смертельное ДТП произошло в 19:40 по улице Хохрякова, дом 10. Столкновение мотоцикла произошло с ВАЗ 2107 под управлением пенсионера 1952 года рождения», — отмечает пресс-служба ведомства.

Водитель мотоцикла 1988 года рождения от полученных травм скончался на месте. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства аварии.

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В Челябинске мотоциклист разбился насмерть 15 августа после столкновения с ВАЗ 2107 в одном из дворов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Смертельное ДТП произошло в 19:40 по улице Хохрякова, дом 10. Столкновение мотоцикла произошло с ВАЗ 2107 под управлением пенсионера 1952 года рождения», — отмечает пресс-служба ведомства. Водитель мотоцикла 1988 года рождения от полученных травм скончался на месте. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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