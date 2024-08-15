Челябинский мотоциклист разбился в ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства (фото из архива)
В Челябинске мотоциклист разбился насмерть 15 августа после столкновения с ВАЗ 2107 в одном из дворов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Смертельное ДТП произошло в 19:40 по улице Хохрякова, дом 10. Столкновение мотоцикла произошло с ВАЗ 2107 под управлением пенсионера 1952 года рождения», — отмечает пресс-служба ведомства.
Водитель мотоцикла 1988 года рождения от полученных травм скончался на месте. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства аварии.
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