16 августа 2024

Омбудсмен Сударенко осудила челябинских родителей- матерщинников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция избиркома по итогам выборов. Челябинск, сударенко юлия
Омбудсмена шокировало мнение челябинской мамы Фото:

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко осудила родителей, которые пропагандируют мат в семейном общении. По ее словам, она «прикоснулась к чему-то невообразимо бесстыдному». Об этом региональный омбудсмен сообщила в социальных сетях.

«Встревожила статья на 74.ру, в которой молодая мама размышляет о допустимости и желательности мата в семейном общении после рождения ребенка. Сделанные ей выводы преподносятся как некое „осознанное родительство“. Ощущение, что прикоснулась к чему-то невообразимо бесстыдному», — написала Сударенко в социальной сети «ВКонтакте».

Омбудсмен отметила, что в любом языке есть табуированная лексика, использование которой в разговорной речи не считается нормой. Это свидетельствует о низком уровне культуры и небольшом словарном запасе.

«Читала, что даже растения увядают от непотребных слов. А здесь — ребенок, чистая и безгрешная душа! Вырастить прекрасные розы или заселить страну репейниками, зависит от нас», — добавила Сударенко.

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко осудила родителей, которые пропагандируют мат в семейном общении. По ее словам, она «прикоснулась к чему-то невообразимо бесстыдному». Об этом региональный омбудсмен сообщила в социальных сетях. «Встревожила статья на 74.ру, в которой молодая мама размышляет о допустимости и желательности мата в семейном общении после рождения ребенка. Сделанные ей выводы преподносятся как некое „осознанное родительство“. Ощущение, что прикоснулась к чему-то невообразимо бесстыдному», — написала Сударенко в социальной сети «ВКонтакте». Омбудсмен отметила, что в любом языке есть табуированная лексика, использование которой в разговорной речи не считается нормой. Это свидетельствует о низком уровне культуры и небольшом словарном запасе. «Читала, что даже растения увядают от непотребных слов. А здесь — ребенок, чистая и безгрешная душа! Вырастить прекрасные розы или заселить страну репейниками, зависит от нас», — добавила Сударенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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