Омбудсмен Сударенко осудила челябинских родителей- матерщинников

Омбудсмена шокировало мнение челябинской мамы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко осудила родителей, которые пропагандируют мат в семейном общении. По ее словам, она «прикоснулась к чему-то невообразимо бесстыдному». Об этом региональный омбудсмен сообщила в социальных сетях.

«Встревожила статья на 74.ру, в которой молодая мама размышляет о допустимости и желательности мата в семейном общении после рождения ребенка. Сделанные ей выводы преподносятся как некое „осознанное родительство“. Ощущение, что прикоснулась к чему-то невообразимо бесстыдному», — написала Сударенко в социальной сети «ВКонтакте».

Омбудсмен отметила, что в любом языке есть табуированная лексика, использование которой в разговорной речи не считается нормой. Это свидетельствует о низком уровне культуры и небольшом словарном запасе.

«Читала, что даже растения увядают от непотребных слов. А здесь — ребенок, чистая и безгрешная душа! Вырастить прекрасные розы или заселить страну репейниками, зависит от нас», — добавила Сударенко.