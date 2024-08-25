25 августа 2024

AFP: Павлу Дурову продлили срок содержания под арестом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павлу Дурову продлили срок содержания во французском СИЗО
Павлу Дурову продлили срок содержания во французском СИЗО Фото:

Предпринимателю и основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей во французском СИЗО. Об этом сообщает AFP.

«Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей Павла Дурова. Это произошло после его ареста в парижском аэропорту по подозрению в совершении правонарушений, связанных с популярным, но спорным приложением для обмена», — передает AFP в соцсети X.

Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже. Французские власти подозревают бизнесмена в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. В самом мессенджере заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС и считает абсурдными обвинения французских властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предпринимателю и основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей во французском СИЗО. Об этом сообщает AFP. «Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей Павла Дурова. Это произошло после его ареста в парижском аэропорту по подозрению в совершении правонарушений, связанных с популярным, но спорным приложением для обмена», — передает AFP в соцсети X. Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже. Французские власти подозревают бизнесмена в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. В самом мессенджере заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС и считает абсурдными обвинения французских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...