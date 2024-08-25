AFP: Павлу Дурову продлили срок содержания под арестом

Предпринимателю и основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей во французском СИЗО. Об этом сообщает AFP.
«Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей Павла Дурова. Это произошло после его ареста в парижском аэропорту по подозрению в совершении правонарушений, связанных с популярным, но спорным приложением для обмена», — передает AFP в соцсети X.
Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле Бурже. Французские власти подозревают бизнесмена в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. В самом мессенджере заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС и считает абсурдными обвинения французских властей.
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