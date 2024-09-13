ВС РФ ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области и отразили атаку

ВС РФ уничтожили четыре бригады украинских военных
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Курской области нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ», — уточнили в Минобороны России. Кроме того, ведомство подтверждает, что российские войска отразили контратаку противника у Обуховки.
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