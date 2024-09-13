ВС РФ ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области и отразили атаку

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ВС РФ уничтожили четыре бригады украинских военных Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Курской области нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ», — уточнили в Минобороны России. Кроме того, ведомство подтверждает, что российские войска отразили контратаку противника у Обуховки.

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Вооруженные силы России нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Курской области нанесено поражение формированиям четырех бригад ВСУ», — уточнили в Минобороны России. Кроме того, ведомство подтверждает, что российские войска отразили контратаку противника у Обуховки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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