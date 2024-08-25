25 августа 2024

Telegram впервые высказался об аресте Дурова во Франции

Telegram встал на защиту Дурова после его ареста
© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram выпустил сообщением в защиту своего основателя
Telegram выпустил сообщением в защиту своего основателя Фото:

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать. Мессенджер соблюдает законы ЕС и считает абсурдными обвинения французских властей, заявили в компании.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сообщили в telegram-канале компании.

В мессенджере также отметили, что ждут скорейшего разрешения ситуации с арестом Дурова. В компании отметили, что почти миллиард пользователей используют Telegram не только как средство общения, но и как источник информации.

Ранее стало известно о задержании Дурова во Франции. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет заключения. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников, передает 360.ru.

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Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать. Мессенджер соблюдает законы ЕС и считает абсурдными обвинения французских властей, заявили в компании. «Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сообщили в telegram-канале компании. В мессенджере также отметили, что ждут скорейшего разрешения ситуации с арестом Дурова. В компании отметили, что почти миллиард пользователей используют Telegram не только как средство общения, но и как источник информации. Ранее стало известно о задержании Дурова во Франции. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет заключения. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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