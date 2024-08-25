Telegram впервые высказался об аресте Дурова во Франции

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать. Мессенджер соблюдает законы ЕС и считает абсурдными обвинения французских властей, заявили в компании.
«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — сообщили в telegram-канале компании.
В мессенджере также отметили, что ждут скорейшего разрешения ситуации с арестом Дурова. В компании отметили, что почти миллиард пользователей используют Telegram не только как средство общения, но и как источник информации.
Ранее стало известно о задержании Дурова во Франции. Французские власти подозревают предпринимателя в причастности к серии преступлений, ему может грозить до 20 лет заключения. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден осудил арест Дурова и заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ради доступа к частным сообщениям опустился до захвата заложников, передает 360.ru.
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