О провале ВСУ в «курской операции» и хаосе у боевиков: о чем рассказал наемник США после побега

Наемник из США рассказал о хаосе ВСУ, который начался в Курской области

27 августа 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Наемник сбежал из Курской области через сутки после начала боев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Американский наемник, попавший в войска Вооруженных сил Украины, сбежал через сутки после начала боев в Курской области. По его словам, ВСУ провалили «курскую операцию». Подробнее о ситуации в Курской области и рядах ВСУ — в материале URA.RU ВСУ провалили «курскую операцию» Американский наемник из ЧВК Forward Observations Group, попавший на фото в Курской области, сбежал оттуда спустя сутки. Теперь он рассказывает репортеру ABC News, что «курская операция» провалилась. Он сообщил, что у боевиков хаос и неразбериха. Наемники из ЧВК Forward Observation Group должны были помочь со снайперской поддержкой. «Нас просили пойти в Курск, Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — заявил он. На видео он прячет лицо. При этом американец пытался оправдать свое участие в террористической вылазке заявлением о борьбе «с авторитаризмом не только на Украине, но и в России», пишет РИА «Новости». Американские наемники подтвердили участие в атаке на Курскую область Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) привлекла внимание после публикации в соцсети фотографии, на которой, как утверждается, изображены ее сотрудники в Курской области. «Мальчики в Курске», — так описывается снимок в социальной сети, где также отмечена геолокация Курской области. Основатель FOG Деррик Бейлс, бывший американский спецназовец, является центральной фигурой на фото, что указывает на участие американских наемников в событиях региона. «На геолокации к фотографии указана Курская область. В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США», — сообщает «Лента.ру». Кроме того, боевики подтвердили свое участие в нападении на Курскую область, публикуя фотографии. Боевики американской ЧВК опубликовали фото своей позиции возле детской площадки На одном из фото бойцы американской частной военной компании Forward Observation Group устанавливают миномет на детской площадке. Информация о местоположении и времени съемки фото не раскрывается, однако снимок вызвал бурные обсуждения в СМИ. «Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома», — отмечают РИА Новости в своем telegram-канале. ВС РФ уничтожили наемников американской ЧВК Forward под Курском Российские военные уничтожили наемников из американской частной военной компании Forward Observation Group. Информация об этом появилась в telegram-канале Shot. «Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку», — сообщает telegram-канал Shot. Событие произошло в районе Мартыновки, где, по предварительным данным, российские военные нанесли удар по вооруженным силам Украины, в результате которого могло быть ликвидировано до 60 военнослужащих. Что происходит в Курской области сейчас Российские военные 26 августа освободили два населенных пункта в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Хочу сказать с радостью, что подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — сказал он в видео, опубликованном в telegram-канале. Помимо освобождения населенных пунктов, Алаудинов отметил серьезные потери противника. «Потери у противника за сегодня действительно очень большие. Он накатывал весь день и из-за этого как раз понес очень большие потери», — добавил он. Алаудинов уточнил, что были уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три единицы автотранспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский наемник, попавший в войска Вооруженных сил Украины, сбежал через сутки после начала боев в Курской области. По его словам, ВСУ провалили «курскую операцию». Подробнее о ситуации в Курской области и рядах ВСУ — в материале URA.RU ВСУ провалили «курскую операцию» Американский наемник из ЧВК Forward Observations Group, попавший на фото в Курской области, сбежал оттуда спустя сутки. Теперь он рассказывает репортеру ABC News, что «курская операция» провалилась. Он сообщил, что у боевиков хаос и неразбериха. Наемники из ЧВК Forward Observation Group должны были помочь со снайперской поддержкой. «Нас просили пойти в Курск, Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», — заявил он. На видео он прячет лицо. При этом американец пытался оправдать свое участие в террористической вылазке заявлением о борьбе «с авторитаризмом не только на Украине, но и в России», пишет РИА «Новости». Американские наемники подтвердили участие в атаке на Курскую область Американская частная военная компания Forward Observation Group (FOG) привлекла внимание после публикации в соцсети фотографии, на которой, как утверждается, изображены ее сотрудники в Курской области. «Мальчики в Курске», — так описывается снимок в социальной сети, где также отмечена геолокация Курской области. Основатель FOG Деррик Бейлс, бывший американский спецназовец, является центральной фигурой на фото, что указывает на участие американских наемников в событиях региона. «На геолокации к фотографии указана Курская область. В центре изображения находится основатель FOG Деррик Бейлс, бывший спецназовец США», — сообщает «Лента.ру». Кроме того, боевики подтвердили свое участие в нападении на Курскую область, публикуя фотографии. Боевики американской ЧВК опубликовали фото своей позиции возле детской площадки На одном из фото бойцы американской частной военной компании Forward Observation Group устанавливают миномет на детской площадке. Информация о местоположении и времени съемки фото не раскрывается, однако снимок вызвал бурные обсуждения в СМИ. «Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома», — отмечают РИА Новости в своем telegram-канале. ВС РФ уничтожили наемников американской ЧВК Forward под Курском Российские военные уничтожили наемников из американской частной военной компании Forward Observation Group. Информация об этом появилась в telegram-канале Shot. «Наемники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку», — сообщает telegram-канал Shot. Событие произошло в районе Мартыновки, где, по предварительным данным, российские военные нанесли удар по вооруженным силам Украины, в результате которого могло быть ликвидировано до 60 военнослужащих. Что происходит в Курской области сейчас Российские военные 26 августа освободили два населенных пункта в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Хочу сказать с радостью, что подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — сказал он в видео, опубликованном в telegram-канале. Помимо освобождения населенных пунктов, Алаудинов отметил серьезные потери противника. «Потери у противника за сегодня действительно очень большие. Он накатывал весь день и из-за этого как раз понес очень большие потери», — добавил он. Алаудинов уточнил, что были уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три единицы автотранспорта.