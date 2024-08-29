«Второй скончался в больнице»: в Нижнем Тагиле внедорожник на скорости снес двух пешеходов. Фото

В Нижнем Тагиле внедорожник насмерть снес двух пешеходов

30 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Силовики организовали проверку на месте аварии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле утром 30 августа внедорожник Volkswagen на полной скорости насмерть снес двух пешеходов на тротуаре. Первый пострадавший погиб на месте аварии, о смерти второго стало известно позже — мужчина скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на двух мужчин-пешеходов, которые двигались по тротуару, и кустарниковую растительность. От полученных травм один из пешеходов скончался на месте», — пояснили в региональной ГАИ. Другого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. «И второго тоже не стало, умер в больнице», — отметил собеседник. Сейчас силовики устанавливают личности участников ДТП. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД и инспекторы ДПС организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной ГАИ. В ведомстве подтвердили информацию о смерти двух тагильчан. Водитель иномарки не справился с управлением Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области На месте аварии проводят проверку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле утром 30 августа внедорожник Volkswagen на полной скорости насмерть снес двух пешеходов на тротуаре. Первый пострадавший погиб на месте аварии, о смерти второго стало известно позже — мужчина скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на двух мужчин-пешеходов, которые двигались по тротуару, и кустарниковую растительность. От полученных травм один из пешеходов скончался на месте», — пояснили в региональной ГАИ. Другого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. «И второго тоже не стало, умер в больнице», — отметил собеседник. Сейчас силовики устанавливают личности участников ДТП. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД и инспекторы ДПС организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной ГАИ. В ведомстве подтвердили информацию о смерти двух тагильчан.