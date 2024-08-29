В Нижнем Тагиле утром 30 августа внедорожник Volkswagen на полной скорости насмерть снес двух пешеходов на тротуаре. Первый пострадавший погиб на месте аварии, о смерти второго стало известно позже — мужчина скончался в больнице, рассказал URA.RU источник.
«Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на двух мужчин-пешеходов, которые двигались по тротуару, и кустарниковую растительность. От полученных травм один из пешеходов скончался на месте», — пояснили в региональной ГАИ. Другого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. «И второго тоже не стало, умер в больнице», — отметил собеседник.
Сейчас силовики устанавливают личности участников ДТП. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД и инспекторы ДПС организовали проверку.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной ГАИ. В ведомстве подтвердили информацию о смерти двух тагильчан.
Водитель иномарки не справился с управлением
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
На месте аварии проводят проверку
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
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В Нижнем Тагиле утром 30 августа внедорожник Volkswagen на полной скорости насмерть снес двух пешеходов на тротуаре. Первый пострадавший погиб на месте аварии, о смерти второго стало известно позже — мужчина скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на двух мужчин-пешеходов, которые двигались по тротуару, и кустарниковую растительность. От полученных травм один из пешеходов скончался на месте», — пояснили в региональной ГАИ. Другого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. «И второго тоже не стало, умер в больнице», — отметил собеседник. Сейчас силовики устанавливают личности участников ДТП. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД и инспекторы ДПС организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной ГАИ. В ведомстве подтвердили информацию о смерти двух тагильчан.