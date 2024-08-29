29 августа 2024

«Второй скончался в больнице»: в Нижнем Тагиле внедорожник на скорости снес двух пешеходов. Фото

В Нижнем Тагиле внедорожник насмерть снес двух пешеходов
© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург, дпс
Силовики организовали проверку на месте аварии (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле утром 30 августа внедорожник Volkswagen на полной скорости насмерть снес двух пешеходов на тротуаре. Первый пострадавший погиб на месте аварии, о смерти второго стало известно позже — мужчина скончался в больнице, рассказал URA.RU источник.

«Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на двух мужчин-пешеходов, которые двигались по тротуару, и кустарниковую растительность. От полученных травм один из пешеходов скончался на месте», — пояснили в региональной ГАИ. Другого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. «И второго тоже не стало, умер в больнице», — отметил собеседник.

Сейчас силовики устанавливают личности участников ДТП. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД и инспекторы ДПС организовали проверку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной ГАИ. В ведомстве подтвердили информацию о смерти двух тагильчан.

Водитель иномарки не справился с управлением
Водитель иномарки не справился с управлением
Фото:
На месте аварии проводят проверку
На месте аварии проводят проверку
Фото:

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В Нижнем Тагиле утром 30 августа внедорожник Volkswagen на полной скорости насмерть снес двух пешеходов на тротуаре. Первый пострадавший погиб на месте аварии, о смерти второго стало известно позже — мужчина скончался в больнице, рассказал URA.RU источник. «Водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на двух мужчин-пешеходов, которые двигались по тротуару, и кустарниковую растительность. От полученных травм один из пешеходов скончался на месте», — пояснили в региональной ГАИ. Другого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. «И второго тоже не стало, умер в больнице», — отметил собеседник. Сейчас силовики устанавливают личности участников ДТП. На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД и инспекторы ДПС организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу региональной ГАИ. В ведомстве подтвердили информацию о смерти двух тагильчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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