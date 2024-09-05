Захарова предложила провести соревнования китайских и российских пельменей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Между российскими и китайскими пельменями должны пройти соревнования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
Между российскими и китайскими пельменями должны пройти соревнования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Россия и Китай должны провести соревнования по пельменям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ-2024.

«Давайте мы устроим соревнование пельменей. Вы в посольстве [КНР] сделаете китайские пельмени, а мы принесем свои. И посмотрим», — сообщила Мария Захарова, выступая на ВЭФ. Ее слова передают РИА Новости.

Официальный представитель МИД добавила, что в разных регионах РФ россияне делают разные пельмени, и она договорится с шеф-поварами из этих регионов, чтобы представить китайцам все разнообразие российских пельменей. При этом Захарова подчеркнула, что соревнование будет носить только эстетический и гастрономический характер, а споры по типу «чья страна стала родиной пельменей» устраиваться не будут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Китай должны провести соревнования по пельменям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ-2024. «Давайте мы устроим соревнование пельменей. Вы в посольстве [КНР] сделаете китайские пельмени, а мы принесем свои. И посмотрим», — сообщила Мария Захарова, выступая на ВЭФ. Ее слова передают РИА Новости. Официальный представитель МИД добавила, что в разных регионах РФ россияне делают разные пельмени, и она договорится с шеф-поварами из этих регионов, чтобы представить китайцам все разнообразие российских пельменей. При этом Захарова подчеркнула, что соревнование будет носить только эстетический и гастрономический характер, а споры по типу «чья страна стала родиной пельменей» устраиваться не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...