Захарова предложила провести соревнования китайских и российских пельменей

Россия и Китай должны провести соревнования по пельменям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ-2024.
«Давайте мы устроим соревнование пельменей. Вы в посольстве [КНР] сделаете китайские пельмени, а мы принесем свои. И посмотрим», — сообщила Мария Захарова, выступая на ВЭФ. Ее слова передают РИА Новости.
Официальный представитель МИД добавила, что в разных регионах РФ россияне делают разные пельмени, и она договорится с шеф-поварами из этих регионов, чтобы представить китайцам все разнообразие российских пельменей. При этом Захарова подчеркнула, что соревнование будет носить только эстетический и гастрономический характер, а споры по типу «чья страна стала родиной пельменей» устраиваться не будут.
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